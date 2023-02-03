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中捷藍線梧棲區說明會熱議2小時 龍井場6日登場

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市議員陳廷秀昨出席台中捷運藍線梧棲區都市計畫變更說明會。圖／翻攝自台中市議員陳廷秀臉書
台中市議員陳廷秀昨出席台中捷運藍線梧棲區都市計畫變更說明會。圖／翻攝自台中市議員陳廷秀臉書

台中捷運藍線梧棲區都市計畫變更說明會昨登場，近百位民眾到場熱絡討論2個多小時，期待地方共好。與會的市議員陳廷秀指出，民眾擔心捷運高架後噪音增加，盼沿線土地容積率提高，但需通盤檢討，相關單位帶回研議。第二場公開說明會，於本月6日龍井區公所登場。

位於梧棲區中捷藍線車站為B1(臨港路/中橫一路口)、B2(台灣大道/文化路口)、B3(台灣大道/文華街118巷口)，陳廷秀指出，這是首場說明會，現場約近百位民眾到場關心，因開發比例耗費較多時間解釋，熱絡討論2個多小時，發言相當踴躍。

陳廷秀說，與會民眾都相當理性、樂見中捷帶動地方發展，有民眾擔憂中捷高架化噪音問題，希望提高沿線土地容積率，此需通盤考量，相關單位帶回研議。

有民眾希望中捷藍線延伸到市政府站，市議員王立任認為，可運用臨港路舊有的貨運鐵路改造活化成輕軌，打造觀光列車，連結捷運、鐵路、生態及觀光景點，為港區的遊客帶來更便利的觀光交通網絡。

台中市議長張清照表示，捷運藍線能解決台灣大道壅塞問題，與綠線串連可便捷市區交通，促進台中港區繁榮，興建勢在必行。已催促台中市府與中央盡速釐清經費分攤權屬，早日完工。

台中市副議長顏莉敏認為，目前進行都市計畫變更法定程序，民眾可透過書面或參與說明會表達意見，市府務必納入民眾意見積極評估回應，讓捷運更符合市民期待。

市議員楊典忠說，中捷藍線後續還有市府與中央的都市計畫審議，希望市府加強與中央部會、地方說明，減少捷運工程問題。

台中捷運藍線梧棲區都市計畫變更說明會昨登場，近百位民眾到場熱絡討論2個多小時，期待地方共好。圖／讀者提供
台中捷運藍線梧棲區都市計畫變更說明會昨登場，近百位民眾到場熱絡討論2個多小時，期待地方共好。圖／讀者提供

台中捷運 議員 都市計畫

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