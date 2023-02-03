聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／豐勢路遇雨就淹水 民代爭取4800萬元下月開工
台中市豐原區豐勢路二段由於路面側溝排水容量不足，每逢大雨就淹水，附近住戶苦不堪言。立委江啟臣爭取4800萬元，今召開地方說明會，預計下月動工，力拚年底前完工，改善950公尺淹水路段。施工地點位於豐勢路與富陽路，為有效紓解國4豐潭段車潮，公路總局呼籲，相關單位規劃好替代道路，分段施工。
立法委員江啟臣爭取4800萬元，中央補助3360萬元、地方政府自籌1440萬元，進行「台中市豐原區豐勢路二段雨水下水道工程」，今上午舉辦地方說明會。
江啟臣表示，近年來豐勢路二段淹水情況日益嚴重，豐原客運、統聯客運停車場前平均淹水深度更達30公分，不只對用路人造成威脅，更影響兩側店家、住戶的生命財產安全。
水利局副局長韓乃斌指出，工程除改建原有富陽路排水道、新設箱涵，讓富陽路的下水淨流直接排至柳川排水(原八寶圳)，並在豐勢路二段新建下水道，將豐勢路的水路拓寬，可望有效提升豐勢路二段周圍排洪效率。
受災戶林先生表示，他住豐勢路2段30多年，這3年只要下大雨就淹水，門推開水就淹進住家，造成生活與車輛進出很大的困擾。
翁子里長連佳振指出，豐勢路2段周圍商家與住戶眾多，也是統聯、豐原客運與翁子派出所進出重要道路，工程單位務必做好事前溝通，採分段施工，不要同一時間將道路全部堵住。
連強調，該路段位於國4豐潭段匝道，上下班車流量大，相關單位要做好車輛分流與疏導。
公路總局台中工務段段長郭純鑑建議，交通局要規劃替代道路，做好相關配套措施，建議施工單位分段施工，減少交通衝擊，重要路口慎選工法，需快速並兼顧品質，迅速消化甫通車的國4豐潭段車潮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言