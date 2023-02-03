生物科技新貴歸零學習種桑椹 當選全國十大模範農民

彰化縣各界今天在溪州公園慶祝農民節，現場展示鄉鎮市農會特色農特產品，也表揚十大神農獎、模範農民與優秀農民98人。埤頭鄉許宏賓放棄生物科技公司優渥待遇，返鄉種桑椹等農作物，應用生技專業多元研發產品，實現產業六級化和食農教育，建構安全農業模式，當選全國十大模範農民。

溪州鄉立幼兒園表演揭開今年農民節表彰大會序幕，承辦單位彰化縣農會由總幹事張建豐致詞歡迎農糧署中區分署副署長洪毅、台中區農業改良場場長李紅曦，及彰化縣26鄉鎮市總幹事。頒獎時，縣政府送給全國十大神農獎和全國十大模範農民的賀匾尺寸一樣化，縣農會贈送十大模範農民賀匾尺寸不到十大神農獎一半，對比明顯，全場來賓忍不住笑了，縣農會總幹事張建豐連忙說明年會改進。

縣長王惠美恭喜榮獲2022（111）年榮獲全國十大神農獎的芳苑鄉蛋農陳郁雄，經營御品園畜牧放牧蛋雞，導入IOT智慧化飼養管理，在雞糞放入有機物質發成有機質肥料可直接施肥，樹立畜牧業典範；埤頭鄉農民許宏賓經營樂農發生技農產行，種植桑椹等保健農作物，垂直整合生產、加工及休閒服務，實現桑椹產業六級化及食農教育，建構安全農業，當選全國十大模範農民。

許宏賓2007年因父逝、八旬母和近百歲祖母都年邁，離開「錢」景看好的生物科技業，返鄉復耕已休耕的農田，一部分種水稻維持基本生活收入，一部分種植蘆薈等保健作物，利用農閒到台中區農改場、回母校中興大學進修農業知識，聽到一位教授談起有保健功能的台灣本土植物，他選擇民眾耳熟能詳的桑椹作為主力農作物。