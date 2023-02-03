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彰化縣10大易肇事熱點出爐 員林市拿下1、2名

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣最新10大易肇事熱點出爐，根據道安資料統計，最易肇事路段第1、2名均在員林市。資料照，記者林宛諭攝影
彰化縣最新10大易肇事熱點出爐，根據道安資料統計，最易肇事路段第1、2名均在員林市。資料照，記者林宛諭攝影

彰化縣最新10大易肇事熱點出爐！根據道安資料統計，員林市新義街、靜修路段成為最易肇事路段第1名，員林有2處、彰化市肇事熱點有4處，二林、北斗、鹿港、溪湖各1處，肇事原因第一名是未依規定讓車，加上駕駛到路口未減速、更容易造成死亡車禍。

彰化縣道安資料統計去年1到9月全縣十大肇事熱點，第1名熱點是員林市新義街、靜修路段，共發生60件交通事故，造成1人死亡、79人受傷；第2名也在員林市無名、縣137、山腳路6段395巷區段，共48件事故，造成1人死亡、71人受傷；第3名是二林鎮建國路、縣143，共51件事故，造成2人死亡、58人受傷。

彰化市肇事熱點也高達4處，第4名彰化市縣139、無名、三民路、民生路、和平路196巷路段；第5名彰化市台19、縱貫公路、縣139；第9名彰化市民生路、中華路、縣139；第10名彰化市縱貫公路、中山路一段、南平街、南瑤路，4處熱點共發生122件交通事故，造成1人死亡、119人受傷。

排名第6、7、8名的分別是北斗鎮地政路468巷、文子巷、彰90，鹿港鎮民權路160巷、介壽路三段，溪湖鎮青雅路、培英路。

彰化縣警局交通隊表示，車禍事故主要因素包括未依規定讓車、未依規定左、右轉彎、未保持行車安全間隔、違反號誌管制闖紅燈、未注意車前狀況、未保持行車安全距離、變換車道不當、超速、違規超車、未依規定迴轉等，呼籲民眾遵守交通規則，警方也會加強取締違規駕駛。

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