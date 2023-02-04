春天造訪賞花賞鳥趣 八仙山浪漫美景上映
天氣乍暖還寒，春天悄悄造訪八仙山國家森林遊樂區，目前園區內山櫻花綻放8成，白色李花也盛開中，繽紛花色點綴出夢幻美景，小鳥穿梭花叢中，增添不少情趣。
東勢林管處今天透過新聞稿指出，八仙山國家森林遊樂區位於谷關地區，為中部賞櫻與賞鳥的秘密基地，漫步園區中，隨處可見到夢幻的粉紅花朵，目前園內山櫻花已開了8成。
除可賞櫻外，八仙山國家森林遊樂區更是賞鳥基地，漫步園中，可發現冠羽畫眉、白耳畫眉、赤腹山雀與紅嘴黑鵯等山鳥成群結隊於樹林間流連穿梭的畫面，鳥鳴聲彷彿在演奏交響樂。
東勢林區管理處特別推薦賞櫻秘境「小櫻花林」，民眾可以在櫻花樹下野餐，盡情深呼吸，感受森林溫暖陽光及視覺與聽覺的雙重享受。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言