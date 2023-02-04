春天造訪賞花賞鳥趣 八仙山浪漫美景上映

中央社／ 台中3日電
八仙山國家森林遊樂區內山櫻花已綻放8成，走訪秘境「小櫻花林」深呼新。圖／林務局東勢林區管理處提供
八仙山國家森林遊樂區內山櫻花已綻放8成，走訪秘境「小櫻花林」深呼新。圖／林務局東勢林區管理處提供

天氣乍暖還寒，春天悄悄造訪八仙山國家森林遊樂區，目前園區內山櫻花綻放8成，白色李花也盛開中，繽紛花色點綴出夢幻美景，小鳥穿梭花叢中，增添不少情趣。

東勢林管處今天透過新聞稿指出，八仙山國家森林遊樂區位於谷關地區，為中部賞櫻與賞鳥的秘密基地，漫步園區中，隨處可見到夢幻的粉紅花朵，目前園內山櫻花已開了8成。

除可賞櫻外，八仙山國家森林遊樂區更是賞鳥基地，漫步園中，可發現冠羽畫眉、白耳畫眉、赤腹山雀與紅嘴黑鵯等山鳥成群結隊於樹林間流連穿梭的畫面，鳥鳴聲彷彿在演奏交響樂。

東勢林區管理處特別推薦賞櫻秘境「小櫻花林」，民眾可以在櫻花樹下野餐，盡情深呼吸，感受森林溫暖陽光及視覺與聽覺的雙重享受。

櫻花 森林遊樂區 八仙

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