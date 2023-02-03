中市雙節公車彩繪福兔 明起搭乘有機會拿到兔年小提燈

迎接元宵節，台中市交通局在雙節公車的車身上彩繪福兔，相當喜氣，除宣傳2023中台灣元宵燈會，為吸引大家搭乘公車前往燈會，明天起也隨機發放兔年小提燈，送給搭乘彩繪公車的民眾，中央公園燈區會場也會發送小提燈，歡迎索取。

交通局長葉昭甫表示，交通局去年底在聖誕節期間推出聖誕彩繪雙節公車，獲民眾熱烈迴響；為延續佳節氣氛，並迎接元宵燈會，市府在雙節公車上彩繪福兔，目前已有10輛彩繪公車，並特別舉辦快閃活動發放限量小提燈，歡迎民眾搭乘彩繪公車。

葉昭甫說，2023中台灣元宵燈會首度從文心森林公園移師至中央公園登場，規劃全台規模最大水上主燈、6大主題燈區、超過30組燈組，將中央公園轉化為日夜都唯美好拍的絢爛樂園，並加碼「魔盒世界」燈區，結合自然景色展現驚奇視覺體驗。

交通局指出，燈會預期吸引大批賞燈人潮，鼓勵民眾節能減碳，搭乘公車前往各活動景點，10輛兔年意象彩繪的雙節公車行駛在台灣大道公車專用道上，張燈結彩讓民眾感受濃濃年節氣氛。