中捷2023年度票卡亮相 2月11日六站點限量開賣

台中捷運公司推出2023年度票卡，卡面以點、線設計，凸顯民眾以捷運串起不同旅程，並展望未來捷運路網發展。中捷公司表示，今年度票卡為悠遊卡，2月11日上午9時起於松竹、文心崇德、市政府、文心森林公園、豐樂公園、高鐵台中站6個車站詢問處獨賣，每站限量200張，每人每次限購3張，每張售價100元，售完為止。

台中捷運公司董事長林志盈表示，中捷自2020年起，每年推出一款年度票卡，今年度票卡為第4張，卡面呈現益智遊戲風格，呼應安排交通路線也像是一場大型的益智遊戲，點與點之間的旅程由自己串起，捷運將道路上的車流、人流轉移，不僅舒緩交通壅塞，也讓民眾順利到達目的地，兩點一線成為便利生活的串接。

林志盈說，票卡左下角字樣「LIFE˙TRAVEL˙GAME」，象徵2023年疫情降溫，逐漸掀起旅遊熱潮，將迎接嶄新生活型態，鼓勵民眾多加利用捷運出遊，便捷又環保；右方遊戲圖樣的站點以不同顏色代表捷運綠線、捷運藍線、屯區捷運紫線、機場捷運橘線，展望台中未來的交通發展。