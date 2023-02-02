台中市議員曾威牽線 今寒冬送暖200弱勢家庭

台中市文心國際青商會今與台中市議員曾威、烏日區九德里、五光里、溪垻里、湖日里、前竹里、榮泉里等里長辦公室合作舉辦「寒冬送暖」活動，將募集到的逾200份物資送到弱勢家庭手中。

曾威說，受疫情影響，不少慈善機構資源短缺，無法及時照顧到弱勢家庭，讓弱勢家庭處境更加艱困，他媒合民間團體與九德里、五光里、溪垻里、湖日里、前竹里、榮泉里等里長辦公室，讓需要幫助的家庭在寒冬中感受到社會溫暖，也藉此拋磚引玉，呼籲更多善心人士共襄盛舉。

文心青商會會長林彥甫說，文心青商會寒冬送暖活動為年度盛會，今年非常感謝曾威的媒合，讓物資送達弱勢家庭手上。

九德里里長陳美香說，里長的責任是發掘貧困孤苦及需要幫助的人，造福社會。

溪垻里里長陳登正表示，今天的寒冬送暖活動意義非凡，盼持續協助弱勢里民解決生活上所遇到的困境，也能讓社會大眾重視弱勢議題。