聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中市議員曾威牽線 今寒冬送暖200弱勢家庭
台中市文心國際青商會今與台中市議員曾威、烏日區九德里、五光里、溪垻里、湖日里、前竹里、榮泉里等里長辦公室合作舉辦「寒冬送暖」活動，將募集到的逾200份物資送到弱勢家庭手中。
曾威說，受疫情影響，不少慈善機構資源短缺，無法及時照顧到弱勢家庭，讓弱勢家庭處境更加艱困，他媒合民間團體與九德里、五光里、溪垻里、湖日里、前竹里、榮泉里等里長辦公室，讓需要幫助的家庭在寒冬中感受到社會溫暖，也藉此拋磚引玉，呼籲更多善心人士共襄盛舉。
文心青商會會長林彥甫說，文心青商會寒冬送暖活動為年度盛會，今年非常感謝曾威的媒合，讓物資送達弱勢家庭手上。
九德里里長陳美香說，里長的責任是發掘貧困孤苦及需要幫助的人，造福社會。
溪垻里里長陳登正表示，今天的寒冬送暖活動意義非凡，盼持續協助弱勢里民解決生活上所遇到的困境，也能讓社會大眾重視弱勢議題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言