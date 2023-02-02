快訊

史上頭一遭！沈榮津掌台灣金 與銀行董座呂桔誠「分治」

軍官情侶親密交纏片外流 陸軍證實在營區違紀歡愛還拍片

室內口罩解封指揮中心突縮手 公衛專家曝最可能的原因

竹山紫南宮「吃丁酒」6日登場 5萬包供外帶享用

中央社／ 南投縣2日電

停辦1年，竹山紫南宮今天宣布，年度盛事「吃丁酒」6日上午9時登場，將準備5萬包供信眾領取回家享用，每包料理包約2人份量；另外，去年發財金借金總額約3億3000萬元、還金約6億元。

竹山紫南宮是南投縣知名廟宇，春節期間吸引大批信徒參拜，更有許多人來借、還發財金，廟方統計，自大年初一到初八借、還金信眾超過10萬人，借金約新台幣3000多萬元、還金約5000萬元，春節期間另有小額捐獻的香油錢總計約1000萬元，部分將用於地方公益。

紫南宮管理委員會主任委員莊秋安今天接受媒體聯訪表示，去年約54萬名信眾到紫南宮借、還發財金，借金總額約3億3000萬元，還金約6億元；「求金」須到紫南宮向土地公、土地婆焚香祈福，並依擲筊次數求得相對應的發財金，信眾通常會於「還金」時增添香油錢。

另外，農曆正月十六「吃丁酒」是竹山紫南宮年度盛事，考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，廟方去年停止初一發錢母、吃丁酒活動，也不發料理包，完全澈底停辦吃丁酒，為史上首次；紫南宮今天宣布，癸卯兔年「吃丁酒」活動6日上午9時正式展開。

紫南宮表示，舉辦地點在水濂瀑布前停車場，準備食材為卜蜂食品丁酒雞肉料理包，1包約2人份量，預計準備5萬包供信眾領取，料理包為冷凍食材，請信眾帶回家與家人朋友共享，另提供冷凍素食。

紫南宮 發財金 兔年 料理包

延伸閱讀

南投紫南宮春節借還金流近億 中部香火鼎盛湧進10萬人

林姿妙率主管拜玉尊宮 平安粥太美味讓信眾吃掉1萬斤米

影／防10萬人潮聚集呷丁酒 紫南宮今年持續改發料理包

紫南宮前私人土地寫「廟前免費停車場」 他入場後見1幕氣炸了

相關新聞

台中市議員曾威牽線 今寒冬送暖200弱勢家庭

台中市文心國際青商會今與台中市議員曾威、烏日區九德里、五光里、溪垻里、湖日里、前竹里、榮泉里等里長辦公室合作舉辦「寒冬送...

玉山國家公園推動登山糧食計畫 減少山林環境的負擔

開春後從事登山活動的民眾愈來愈多，玉山國家公園近來推動「高能量、輕量化、低廚餘」登山糧食計畫，減少自身及山林環境的負擔外...

台中去年第四季經濟指標囊括11冠 建照核准樓地板面積第一

開春最新經濟指標成績出爐，台中傳捷報，去年第四季囊括全國11項經濟指標奪冠，其中，核發建照樓地板面積指標首次登榜單，核准...

南投鳥嘴潭人工湖工程引進智能機具 力拚今年底完工

為改善解決沿海地區地下水超抽造成地層下陷，水利署在南投草屯興建鳥嘴潭人工湖，預計今年底完工。中水局表示，該工程兼具環境生...

盧秀燕連任首季 經濟指標11冠、建照核准樓地板面積傲全台

開春最新經濟指標成績出爐，台中市金兔年喜傳捷報，去年第4季囊括全國11項經濟指標奪冠，其中，核發建照樓地板面積指標首登榜...

中台灣燈會4日開幕 朱宗慶樂團、韋禮安、鼓鼓熱力演出

「2023中台灣元宵燈會」今年移師中央公園舉辦，將於2月4日至12日、一連9天閃耀登場；開幕當晚邀請朱宗慶打擊樂團2、人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。