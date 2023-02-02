玉山國家公園推動登山糧食計畫 減少山林環境的負擔

開春後從事登山活動的民眾愈來愈多，玉山國家公園近來推動「高能量、輕量化、低廚餘」登山糧食計畫，減少自身及山林環境的負擔外，也持續精進改善排雲山莊的統一供餐，以「減少廚餘及廚餘全面運下山」，做為保護維持野生動物原始生態習性的方式；同時也避免分散炊煮，導致森林火災的發生率增加。

玉管處表示，高海拔的玉山山區，常見民眾誤把登山活動當成是一種享樂旅遊，甚至將山下的飲食方式也帶上山來；其實登山活動是體力消耗大的激烈運動，需要透過充分的休息及補充飲食來恢復體能，因此上山時，務必注重營養均衡，易吞嚥、耐保存外；其次是重量輕，可在山下將多餘的包裝拆除，順便減少帶上山的垃圾，尤其要掌控食物的分量，不論是大眾路線或鮮有人跡的山徑，絕對不可將果皮或廚餘遺留在山上。

畢竟攀登玉山主峰最重要的排雲山莊，是位於塔塔加步道登山口上行8.5公里處，海拔3402公尺，可容納116人住宿的山莊；山友戲稱床位中籤機率，有時比刮刮樂中獎機率還低，玉管處推動排雲山莊統一供餐的初衷，就是為維護自然生態環境，以「減少廚餘及廚餘全面運下山」，保護野生動物原始生態習性；同時也分散炊煮增加導致森林火災的發生率。