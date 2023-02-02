南投鳥嘴潭人工湖工程引進智能機具 力拚今年底完工

為改善解決沿海地區地下水超抽造成地層下陷，水利署在南投草屯興建鳥嘴潭人工湖，預計今年底完工。中水局表示，該工程兼具環境生態營造，近期更引進國內少見的智能機具，加速土方挖運作業，提高施工效能及安全性，力拚按時完工。

水利署中區水資源局指出，鳥嘴潭人工湖是引取烏溪水源至6座人工湖蓄存，完工後可供應彰化及草屯民生用水共計25萬噸，相當於90萬人的每日用水量，可望改善沿海地區因地下水超抽導致的地層下陷問題，也能提升中部地區供水穩定。

而鳥嘴潭人工湖工程啟動至今，已完成新建地上5層、地下1層的管理中心，其外觀以獨特的木紋清水模呈現，內部展館空間則兼具教育及遊憩功能；去年起也已接連完成6大湖區中的A及B湖區，陸續達成先行供水至草屯、彰化的目標。

中水局表示，為按期程於今年底完工，施工廠商引進國內少見的智能機具，如挖土機設置GPS控制系統，減少燃料消耗及測量工作；鉸接式牽引車配備自動秤重OBW系統、環景視覺輔助系統，加速土方挖運作業，以提高施工效能及安全性。

此外，一般工程的景觀營造通常是最後才施作，但鳥嘴潭工程重視環境生態營造，施工中期就啟動植栽營造，喬木數量從800株增至4000株，且考量選用台灣原生種植栽，完工後即有可遮蔭乘涼的樹木，同步且持續監測石虎於周遭出沒情形。