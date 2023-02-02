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中台灣燈會4日開幕 朱宗慶樂團、韋禮安、鼓鼓熱力演出

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
2023中台灣燈會將於4日晚間舉行開幕晚會，朱宗慶打擊樂團2、創作歌手韋禮安等表演藝人將接力演唱。圖／台中市政府提供
2023中台灣燈會將於4日晚間舉行開幕晚會，朱宗慶打擊樂團2、創作歌手韋禮安等表演藝人將接力演唱。圖／台中市政府提供

「2023中台灣元宵燈會」今年移師中央公園舉辦，將於2月4日至12日、一連9天閃耀登場；開幕當晚邀請朱宗慶打擊樂團2、人氣歌手韋禮安、鼓鼓呂思緯、吳汶芳輪番獻藝，更有「PARK兔」文創市集、豐富的互動展演，伴民眾歡喜鬧元宵

觀旅局表示，2月4日開幕晚會卡司陣容堅強，除了邀請國家級表演團體、當紅歌手接力開唱外，更安排歡樂小丑氣球達人秀、石虎家族&MOMO家族親子派對，及燈會Happy兔提燈DIY教學，豐富的展演與親子活動，滿足大小朋友。

觀旅局指出，此次燈會特別邀請到台中在地知名文創市集lolemarket（小蝸牛市集），推出「PARK兔」主題企畫市集。燈會期間集結219個品牌，攤位屬性包含圖文創作、花藝植物、手作良物、小食飲品、毛孩用品及香氛居家。

眾多獨立創作品牌，推出以兔子為元素創作的限定商品、造型甜點，民眾能品嚐各種美食，也可欣賞手作職人獨一無二的創意。市集造景與中央公園地景特色融合，搭配燈會限定燈光效果，將為遊客創造有別以往的燈會市集體驗。

觀旅局於燈會期間，限定2月4日至10日，提供求婚場布協助服務，即日起開放限定5對有緣人報名，求婚成功，可獲得市長盧秀燕親錄客製祝福影片及精美小家電，祝佳偶圓滿成家。

觀旅局補充，低碳永續是此次燈會策展主軸之一，期許遊客透過搭乘大眾運輸或騎乘YouBike抵達展區，一同為環境永續盡一份心力。市府也規畫於週末（2月4日、5日、11日、12日）啟動免費接駁專車，從下午4時至晚上8時可在捷運市府站、捷運松竹站搭專車直達燈會會場。

2023中台灣燈會會場交通管制圖。圖／台中市政府提供
2023中台灣燈會會場交通管制圖。圖／台中市政府提供
中市觀旅局於燈會期間，限定2月4日至10日，提供求婚場布協助服務，即日起開放限定5對有緣人報名。圖／台中市政府提供
中市觀旅局於燈會期間，限定2月4日至10日，提供求婚場布協助服務，即日起開放限定5對有緣人報名。圖／台中市政府提供
2023中台灣燈會會場周邊公車、微笑車站位置圖。圖／台中市政府提供
2023中台灣燈會會場周邊公車、微笑車站位置圖。圖／台中市政府提供
2023中台灣燈會會場周邊停車場規畫圖。圖／台中市政府提供
2023中台灣燈會會場周邊停車場規畫圖。圖／台中市政府提供
2023中台灣燈會會場展區路線圖。圖／台中市政府提供
2023中台灣燈會會場展區路線圖。圖／台中市政府提供
2023中台灣燈會規畫有「PARK兔」文創市集、豐富的互動展演，伴民眾歡喜鬧元宵。圖／台中市政府提供
2023中台灣燈會規畫有「PARK兔」文創市集、豐富的互動展演，伴民眾歡喜鬧元宵。圖／台中市政府提供
2023中台灣燈會會場周邊公車、微笑車站位置圖。圖／台中市政府提供
2023中台灣燈會會場周邊公車、微笑車站位置圖。圖／台中市政府提供

燈會 文創 元宵

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