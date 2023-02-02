彰化縣率中部之先成立食農教育輔導團 一周一蔬食

立法院去年三讀通過食農教育法，彰化縣率先成立中部第一個食農教育輔導團，今天140名國中、小學人員到台中區農業改良場參加食農教育研習，縣政府和台中區農改場、台灣師大啟動輔導行動，6所中心學校在未來一年內肩負推動食農教育任務。

彰化縣政府因應去年中央公布施行食農教育法，訂定彰化縣食農教育推動會設置要點，今天委託台中區農業改良場和社團法人大享食育協會舉辦食農教育未來展望工作坊研習，進行靜態及實作食農教育研習，並王頒贈感謝狀向協辦單位、負責講習的台灣師大等單位致謝。

縣長王惠美說，彰化縣食農教育有六大方針，她和縣政府感謝台中區農業改良場、大享食育協會和國立台灣師範大學提供專業，各農會代表支持，協助彰化縣輔導團推廣到全縣，經由學校教育擴展到家庭教育，了解產地到餐桌的完整流程，進一步體察農民辛勞及惜食重要性，「了解土地才會愛這片土地，不做出傷害土地和環境的行為。」縣政府已供應縣立學校每周一有機蔬食，把食農教育落實在生活中。

台中區農業改良場場長李紅曦也說，食農教育法藉著食農教育連結在地飲食、農業、生態、環境促進國民健康，彰化是農業大縣，農改場會提供相關技術協助幫彰化縣食農教育做得更好。

縣政府過去4年花費約2千萬元，舉辦競爭型計畫、課程、研習等活動辦理食農教育，選定同安、大西、芳苑和萬興、社頭國中作為食農教育中心學校，繼續透過跨局處合作，讓食農教育能向下扎根。