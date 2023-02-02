快訊

曝想選立委起因高虹安 游淑慧點名這人：質詢慘不忍睹

直播／上升41.5%！本土+2萬6793例「比上周四多7859例」 境外+292、死亡+74

蘇納克上任100天：英國內閣醜聞與經濟衰退困鬥

彰化縣率中部之先成立食農教育輔導團 一周一蔬食

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府和台中區農業改良場、社團法人大享食育協會、台灣師大共同啟動食農教育。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府和台中區農業改良場、社團法人大享食育協會、台灣師大共同啟動食農教育。記者簡慧珍／攝影

立法院去年三讀通過食農教育法，彰化縣率先成立中部第一個食農教育輔導團，今天140名國中、小學人員到台中區農業改良場參加食農教育研習，縣政府和台中區農改場、台灣師大啟動輔導行動，6所中心學校在未來一年內肩負推動食農教育任務。

彰化縣政府因應去年中央公布施行食農教育法，訂定彰化縣食農教育推動會設置要點，今天委託台中區農業改良場和社團法人大享食育協會舉辦食農教育未來展望工作坊研習，進行靜態及實作食農教育研習，並王頒贈感謝狀向協辦單位、負責講習的台灣師大等單位致謝。

縣長王惠美說，彰化縣食農教育有六大方針，她和縣政府感謝台中區農業改良場、大享食育協會和國立台灣師範大學提供專業，各農會代表支持，協助彰化縣輔導團推廣到全縣，經由學校教育擴展到家庭教育，了解產地到餐桌的完整流程，進一步體察農民辛勞及惜食重要性，「了解土地才會愛這片土地，不做出傷害土地和環境的行為。」縣政府已供應縣立學校每周一有機蔬食，把食農教育落實在生活中。

台中區農業改良場場長李紅曦也說，食農教育法藉著食農教育連結在地飲食、農業、生態、環境促進國民健康，彰化是農業大縣，農改場會提供相關技術協助幫彰化縣食農教育做得更好。

縣政府過去4年花費約2千萬元，舉辦競爭型計畫、課程、研習等活動辦理食農教育，選定同安、大西、芳苑和萬興、社頭國中作為食農教育中心學校，繼續透過跨局處合作，讓食農教育能向下扎根。

食農教育 農改場

延伸閱讀

彰化縣芬園鄉寒夜傳惡火 連燒6間透天厝幸無人傷亡

2款限定蔬食炸物！「果然匯」插旗天母 打卡送茶禮盒

屏東熱博過年走春夯景點 年初四送卡娜赫拉新年紅包

宜蘭羅東幼兒園小農夫愛心稻米 捐贈義賣金助長輩

相關新聞

高美燈塔今天起封園整建 將成為全國第一座泊宿燈塔

台中高美濕地旁擁有紅白相間、八角形塔身的高美燈塔，今天起封閉園區做整建工程，預計今年11月完工，將成為全國第一座泊宿燈塔...

中台灣元宵燈會4日中央公園登場 防塞攻略看這邊

今年的中台灣元宵燈會4日在水湳中央公園登場，警方將展開為期15天的道路管制，提醒民眾若要前往燈會，可多利用大眾運輸系統，...

彰化縣率中部之先成立食農教育輔導團 一周一蔬食

立法院去年三讀通過食農教育法，彰化縣率先成立中部第一個食農教育輔導團，今天140名國中、小學人員到台中區農業改良場參加食...

台中清水楊宅2月起開放 百年古宅攸關台灣民主歷程

台中市清水社口楊家，是逾百年歷史的市定古蹟，即將在今年2月、每月的第四個周六上午10點開放參觀。

影／福壽山農場千櫻園14日開放 八仙山櫻花已綻8成

賞櫻季節到！八仙山國家森林遊樂區內山櫻花已綻放8成，走訪秘境「小櫻花林」深呼新；福壽山農場千櫻園預計本月14日對外開放；...

抵擋10度以下低溫還能長得大又甜 高接梨靠這招

梨是台灣中部重要產業，栽培面積約占全國7成，然因近年氣候變遷影響，使得生產遭遇瓶頸。農委會台中農改場應用微生物製劑，克服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。