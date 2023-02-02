中台灣元宵燈會4日中央公園登場 防塞攻略看這邊

今年的中台灣元宵燈會4日在水湳中央公園登場，警方將展開為期15天的道路管制，提醒民眾若要前往燈會，可多利用大眾運輸系統，以及假日接駁公車前往，以免尋找車位，浪費賞燈時間，另外附近停車場提供超過1萬個汽機車車位，警方提醒民眾也可多加使用。

中台灣燈會活動時間：2月4日（六）至2月12日（日）共計9天。

道路管制期間：1月30日（一）至2月13日（一）共計15天。

平日開燈時間：17:00-21:30

假日開燈時間：17:00-22:00

活動管制範圍：

從1月30日起至燈會期間結束，封閉敦化路二段（凱旋路至中科路），燈會期間在凱旋路/敦化路二段路口、中科路/敦化路二段路口進行交通管制。

2月4日起至燈會期間結束，管制啟航路（經貿五路至敦化路二段）、啟航二路（啟航路至中科路）、經貿三路二段（啟航路至中科路）、經貿二路（啟航路至中科路）、啟航一路（啟航路至中科路）及啟航東路（啟航二路至啟航一路）用作機車活動臨時停車場。2月4日封閉僑大八街（凱旋路至經貿五路）1天。

燈會活動期間封閉敦化路二段，限制汽車進入啟航路、經貿二路等路段，但活動期間大量車輛進入場區周遭道路造成交通壅塞，規畫通過性車流改行黎明路三段、河南路二段等建議的路線，避免進入會場周邊道路，減輕周邊道路交通負荷。

市區公車：搭乘6、6副線、綠4、8、88、25、157、355延、525、529等公車路線至經貿經貿七路口、黎明凱旋路口、凱旋敦化路口、中臺灣電影中心、中臺灣電影中心(經貿一路)、黎明中科路口、經貿黎明路口等周邊站位，再步行5至10分鐘即可到達活動會場。

假日接駁公車(2月4、5、11、12日)：

每15分鐘1班，視情況機動調度，坐滿或時間至即發車。接駁時間去程16時至20時；回程：19時至22時30分。路線及建議搭乘規劃如下：

一、松竹線：去程在松竹車站西側避車彎搭車，抵達凱旋路東側會場接駁區。返程搭車在凱旋路東側會場接駁區折返至松竹車站西側避車彎。

二、市政府線：去程在捷運市政府站文心路路側出發，抵達凱旋路會場接駁區。返程路線在凱旋路東側會場接駁區，折返至文心路路側。

國道客運：搭乘國道客運至朝馬轉運站，步行至公車朝馬轉運站（朝富路），搭乘160線公車及至僑光科技大學站，接著轉乘25線公車至凱旋敦化路口再步行約5分鐘即可到達活動會場。

YouBike2.0：騎乘YouBike2.0至敦化凱旋路口、中央公園(遊客服務中心)、經貿五僑大八街口、自我體驗區(僑大八街)、觸覺體驗區(經貿五路)、西安街 277 巷口6弄口(北側)、港隆經貿九路口等7處站位，再步行約5分鐘即可到達活動會場。

停車場：中央公園周邊汽車停車場有創研22、創研26、北水湳、公138等停車場，共計6032格。機車停車格計有中科路以西至啟航路，啟航一路以北至經貿五路，開放停放機車共5097格。

主辦單位增設黎明路三段經貿路口「北水湳」停車場，該停車場可停放約735部轎車。