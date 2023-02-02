台中清水楊宅2月起開放 百年古宅攸關台灣民主歷程

台中市清水社口楊家，是逾百年歷史的市定古蹟，即將在今年2月、每月的第四個周六上午10點開放參觀。

清水社口楊宅是清水區現存的清代大型民宅 之一，楊家祖籍大陸福建，遷台後逐漸成為地方上有影響力的家族，更是當時海線地區的文風世家，堂前懸有「明經進士」匾額，旦光緒年間文物，極具歷史保存價值。

社口楊宅原是三座三合院並列的建築群，其中北棟2010拆除。現存的中棟創建於清光緒11年（1885），南棟創建於清同治至光緒9年間（1862-1883），並在日治大正年間（1912-1925）增建「蘭室」。昭和10年（1935）與戰後民國88年（1999）因震災受損嚴重重修。

戰後的楊家仍擔任政府重要的政經推手，例如楊基先為台中市第一屆民選市長、楊肇嘉擔任省政府民政廳廳長、楊基振任職於省政府交通處、楊基銓出任行政院經濟部常務次長，主管農漁業經濟。

綜觀楊家人的經歷與貢獻，楊家對台灣民主自治進程貢獻良多，例如楊肇嘉就是推動地方自治的先驅，是台灣史上重要的人物。楊家可說是一部台灣近代史的演變。