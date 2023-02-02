快訊

直播／上升41.5%！本土+2萬6793例「比上周四多7859例」 境外+292、死亡+74

蘇納克上任100天：英國內閣醜聞與經濟衰退困鬥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中清水楊宅2月起開放 百年古宅攸關台灣民主歷程

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中清水楊宅今年二月起開放參觀，須事先預約。圖／取自文化局官網
台中清水楊宅今年二月起開放參觀，須事先預約。圖／取自文化局官網

台中市清水社口楊家，是逾百年歷史的市定古蹟，即將在今年2月、每月的第四個周六上午10點開放參觀。

清水社口楊宅是清水區現存的清代大型民宅 之一，楊家祖籍大陸福建，遷台後逐漸成為地方上有影響力的家族，更是當時海線地區的文風世家，堂前懸有「明經進士」匾額，旦光緒年間文物，極具歷史保存價值。

社口楊宅原是三座三合院並列的建築群，其中北棟2010拆除。現存的中棟創建於清光緒11年（1885），南棟創建於清同治至光緒9年間（1862-1883），並在日治大正年間（1912-1925）增建「蘭室」。昭和10年（1935）與戰後民國88年（1999）因震災受損嚴重重修。

戰後的楊家仍擔任政府重要的政經推手，例如楊基先為台中市第一屆民選市長、楊肇嘉擔任省政府民政廳廳長、楊基振任職於省政府交通處、楊基銓出任行政院經濟部常務次長，主管農漁業經濟。

綜觀楊家人的經歷與貢獻，楊家對台灣民主自治進程貢獻良多，例如楊肇嘉就是推動地方自治的先驅，是台灣史上重要的人物。楊家可說是一部台灣近代史的演變。

參觀楊宅， 先上網預約，每筆次20人，由專業文資志工帶領，一探清水社口楊宅演變的樣貌。網址：https://reurl.cc/eWea6R

台中清水楊宅今年二月起開放參觀，堂前懸有「明經進士」匾額。圖／取自文化局官網
台中清水楊宅今年二月起開放參觀，堂前懸有「明經進士」匾額。圖／取自文化局官網
台中清水楊宅今年二月起開放參觀，超過百年的市定古蹟。圖／取自文化局官網
台中清水楊宅今年二月起開放參觀，超過百年的市定古蹟。圖／取自文化局官網

台中市 行政院

延伸閱讀

影／春節結束倒數 國三清水段邊坡雜草火警 濃煙遮視線

中永和瓦磘溝清水引入工程完工 未來大幅減少溝渠惡臭

仿水泥材質 輕鬆打造水泥牆質感

國4清水端車禍多 蔡其昌要求短長期改善規劃

相關新聞

高美燈塔今天起封園整建 將成為全國第一座泊宿燈塔

台中高美濕地旁擁有紅白相間、八角形塔身的高美燈塔，今天起封閉園區做整建工程，預計今年11月完工，將成為全國第一座泊宿燈塔...

台中清水楊宅2月起開放 百年古宅攸關台灣民主歷程

台中市清水社口楊家，是逾百年歷史的市定古蹟，即將在今年2月、每月的第四個周六上午10點開放參觀。

影／福壽山農場千櫻園14日開放 八仙山櫻花已綻8成

賞櫻季節到！八仙山國家森林遊樂區內山櫻花已綻放8成，走訪秘境「小櫻花林」深呼新；福壽山農場千櫻園預計本月14日對外開放；...

抵擋10度以下低溫還能長得大又甜 高接梨靠這招

梨是台灣中部重要產業，栽培面積約占全國7成，然因近年氣候變遷影響，使得生產遭遇瓶頸。農委會台中農改場應用微生物製劑，克服...

婉拒盧秀燕邀請加入中台灣區域治理平台 翁章梁的理由是這個

台中巿長盧秀燕推動「中台灣區域治理平台」參與縣市版圖擴大！新竹市長高虹安加入，參與縣市增至「7+1」，盧秀燕也有邀約嘉義...

南投紫南宮春節借還金流近億 中部香火鼎盛湧進10萬人

南投竹山紫南宮不但是中部香火最鼎盛的廟宇之一，春節連假吸引眾多信眾前去參拜，紫南宮廟方統計，今年自1月22日到29日，收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。