影／福壽山農場千櫻園14日開放 八仙山櫻花已綻8成

賞櫻季節到！八仙山國家森林遊樂區內山櫻花已綻放8成，走訪秘境「小櫻花林」深呼新；福壽山農場千櫻園預計本月14日對外開放；武陵農場櫻花季7日開跑，預估本月中旬全盛開；本周日(5日)后義宮廣場將舉辦「漫遊百櫻齊放步道」活動，栽種近千株的中科崴立櫻花公園，本月中旬花況最佳，值得一遊。

八仙山國家森林遊樂區位於谷關地區，為中部賞櫻與賞鳥勝地，目前園內山櫻花已開8成，更可發現冠羽畫眉、白耳畫眉、赤腹山雀與紅嘴黑鵯等山鳥成群結隊在樹林間穿梭，此起彼落的鳥鳴聲，彷彿在演奏著交響樂，身心深深被療癒。

東勢林區管理處推薦，賞櫻秘境「小櫻花林」，民眾可以在櫻花樹下野餐，盡情深呼吸，感受森林溫暖的陽光及視覺與聽覺的雙重享受。

福壽山農場副場長王仁助指出，目前農場內山櫻花陸續開放，千櫻園預計本月14日對外開放，期待浪漫粉紅色系櫻花風景。

武陵農場櫻花季2月7日至2月28日，武陵農場副場長胡發韜提醒，露營與住宿遊客記得上網申請車證，否則不能入園，預估2月中旬是櫻花盛開期。

本周日(5日)上午，后里火車頭社區營造促進會舉辦「漫遊百櫻齊放步道、徜徉陽光綠草地」活動，當天在后義宮廣場有應景搓湯圓活動、展售農特產品。