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高美燈塔今天起封園整建 將成為全國第一座泊宿燈塔

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
高美燈塔今天起封閉園區，做整建工程。記者游振昇／攝影
高美燈塔今天起封閉園區，做整建工程。記者游振昇／攝影

台中高美濕地旁擁有紅白相間、八角形塔身的高美燈塔，今天起封閉園區做整建工程，預計今年11月完工，將成為全國第一座泊宿燈塔，住宿旅客可以爬上30多尺高的燈塔頂端，俯瞰高美著名夕陽美景及遼闊海岸線，更可至鄰近的高美濕地，體驗多元豐富的旅遊行程。

航港局表示，高美燈塔整建工程期間會有施工車輛及機具進出園區，為確保遊客安全、周邊道路交通安全及降低對園區周邊環境影響，高美燈塔整建工程除採封閉園區暫停接待遊客外，航港局已要求施工廠商確實執行交通維持計畫及環境保護計畫，施工車輛、機具進出工地時，應注意周邊道路及遊客安全，整建期間如有揚塵及污損，也應該即時處置，維持燈塔周邊環境。

交通部航港局為推動燈塔觀光低碳旅遊，將高美燈塔規劃為全國第一座提供泊宿服務活化燈塔，高美燈塔今天起動工整建，要整建為民宿區，規劃2間親子房和6間青年背包客房。

航港局長葉協隆表示，高美燈塔民國56年建造，至今有56年歷史，是全國唯一一座，紅白相間八角形塔身的燈塔，也是全國唯一成功復育保育類植物授草的燈塔園區，很有特色，多年來和高美濕地成長，高美濕地每年200到300萬旅遊人次，但高美燈塔每年只有3萬人參觀。

葉協隆說，高美燈塔有很高的觀光價值，為強化高美燈塔觀光，仿效北歐泊宿燈塔模式，航港局盤點全國36座燈塔的環境條件後，發現高美燈塔最具有泊宿服務的園區，今天動工整建，打造成8間民宿，2間是親子房，6間是青年背包客房，高美燈塔也是全國唯一，可讓民眾登頂的燈塔，可一覽高美濕地美景，絕對是最佳打卡景點；他說高美濕地自行車道也很有名，高美燈塔泊宿也可搭配自行車旅遊，讓遊客慢慢欣賞高美濕地和高美燈塔的美。

高美燈塔備勤空間將規劃民宿再利用，依民宿管理辦法規劃客服管理中心、多用途陳展空間、交誼室及茶水間、男女廁所及浴室以及8間客房，其餘園區提供一般遊客採無收費參觀方式，遊客可在綠草如茵的庭院自走式和燈塔拍照。

燈塔 高美濕地 航港局

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