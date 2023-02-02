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抵擋10度以下低溫還能長得大又甜 高接梨靠這招

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
處理微生物製劑，其接穗的花芽能正常開花著果。圖／台中農改場提供
處理微生物製劑，其接穗的花芽能正常開花著果。圖／台中農改場提供

梨是台灣中部重要產業，栽培面積約占全國7成，然因近年氣候變遷影響，使得生產遭遇瓶頸。農委會台中農改場應用微生物製劑，克服梨在極端氣候下的生產困境，可減少高接梨接穗遭遇寒害受損率15至23%，同時增加果實平均重量達14%，還可提高糖度1°Brix以上，相較一般慣行管理模式，能穩定梨生產並降低經濟損失。

台中農改場表示，台灣梨種植面積約5200公頃，平地高接梨約3300公頃。每年12月至翌年2月為嫁接時段，易遇上寒流，中低海拔產區氣溫往往降至10℃以下，造成砧木的根系及主幹內的樹液停止流動，地下部養分供應量不足，使得梨穗無法順利生長而受害。

針對高接梨穗易受寒害，台中農改場助理研究員藍玄錦研發木黴菌TCT768及TCT-P001微生物製劑，使高接梨穗在連續10℃以下低溫達22小時以上環境，依舊能獲取足夠養分，維持生長，調查結果顯示，可較未處理者的花穗受損率減少15至23%；後續果實生長上，也有促進果實生長膨大效果，使平均果重增加14%，並提高果實風味及糖度1°Brix以上。

台中農改場表示，應用微生物製劑可顯著降低高接梨遭遇寒流造成的損害，並能促進果實生長及提高品質等效果。微生物製劑應用技術已完成菌種確效性評估並建立田間操作模式，歡迎農民洽詢。藍玄錦助理研究員(049-2880084)。

農改場 寒流 寒害

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