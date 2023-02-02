長假效應 今年1月台中房市退燒？月減45.9%

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，根據六都的地政局發布買賣移轉棟數顯示，今年1月六都共1萬2613棟，月減38.4%，年減47.5%，創下近4年來新低，其中去年一枝獨秀正成長的台中市，受交屋潮暫退影響，今年一月僅2666棟，較去年12月的4920棟少一半，月減45.9%。

根據台中市地政局資訊顯示，台中市去年買賣移轉總量達5萬972棟，年增2%，今年1月2666棟，相較去年12月同期4920棟，月減45.9%，相較於去年1月4671棟，年減42.9%。其中，北屯區去年達1萬274棟，今年1月343棟，相較去年12月同期731棟，月減53.1%，相較於去年1月820棟，年減58.2%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，今年一月除了元旦連假，還有春節長達10天連假，被稱為「史上最長年假」，1月工作天數足足比去年少了1/4，加上去年下半年房市因央行升息、平均地權修法等因素，導致買方觀望，使得今年1月房市買氣轉趨保守。

陳定中觀察，台中市去年因各地量體逾500戶的大案接力交屋，使買賣移轉棟數從年初旺到年尾，包括北屯、東區、烏日、豐原、東勢、沙鹿、后里、大安、大肚等9區在去年都創下台中升格以來新高，又以北屯去年達1萬274棟，更是自2006年統計以來，單年首度突破萬棟大關。