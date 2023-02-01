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員林代表會女力掘起 美女市代歌喉好成焦點

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
新當選的美女市代張詩怡（右一)、江品蓉 （右二 )蓉成為目光焦點，將與前輩代表黃瓊誼（左 )組成女力連線，互相交流，一起為地方發聲。記者林宛諭／攝影
新當選的美女市代張詩怡（右一)、江品蓉 （右二 )蓉成為目光焦點，將與前輩代表黃瓊誼（左 )組成女力連線，互相交流，一起為地方發聲。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市公所、員林市民代表會今天舉行新春團拜，新當選的美女市代張詩怡、江品蓉、張瑀瑩等人成為目光焦點，張詩怡說，希望年輕力量來帶動員林這座城市的發展。

笑容甜美、非常有親和力的張詩怡有一副好歌喉，也從事活動主持人工作，競選期間還自己錄製競選歌曲「少年」，因為唱歌太好聽，跑攤時常被選民要求高歌一曲，她總是大方秀歌喉，競選期間也常在臉書介紹員林美食，讓大家印象深刻。

首次參選市代就當選的張詩怡說，希望年輕力量能讓這座城市更活潑，會在臉書介紹美食，也是希望讓大家更了解員林的特色，帶動觀光。

年僅23歲的江品蓉是東區市代，因東區靠近八卦山脈，荔枝樁象和黑螞蟻問題很困擾農民和民眾，她也希望未來能集思廣益來解決這些問題。

員林市代會本屆有高達9名女市代，老幹新枝各有所長，可說是女力崛起，張詩怡說，她也有向前輩代表黃瓊誼請益，未來會組成女力連線，互相交流，一起關心員林大小事，解決選民的問題。

員林 東區

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