民代批燈會公車轉乘資訊貧乏 中市府：將加強顯示路線

2023中台灣燈會將於周六登場，此次燈區首次設於水湳中央公園，市議員周永鴻指出，燈會公車轉乘資訊非常貧乏，民眾甚至反映，公車駕駛不知會場該從哪一個站牌下車進場，賞燈之路像是在闖關，困難重重。

交通局表示，為讓賞燈民眾可清楚辨別展區周邊的下車站點，交通局已在公車動態資訊系統網頁及「台中公車」APP上展區公車站點標示兔子圖示，主動提供民眾展區上下車站點資訊。

周永鴻表示，雖然燈會官網有羅列幾條可以搭乘的公車路線，但除了常搭乘公車的民眾外，其他想乘車前往的民眾得先把所有路線查過一遍，才會知道家附近搭乘哪一條路線到中央公園。

如果家附近沒有市府建議路線的站牌，在缺乏更多轉乘資訊的情形下，民眾可能就打退堂鼓了。而且這些路線的站牌也沒有標註可以燈會資訊，少了許多宣導乘車的機會。

交通局指出，市區的民眾可多利用捷運綠線前往，山線地區的民眾可搭乘850路等公車路線，至「中清環中路口」站轉乘525路直達展區，假日也可搭乘台鐵至「台鐵松竹」站或搭乘900及901路至「捷運松竹站(北屯路)」站，再轉乘松竹線燈會免費接駁車。

海線地區的民眾，可搭乘台灣大道300至310路線，抵達「台中榮總」站轉乘88路直達展區，假日也可搭乘至「市府站」，轉乘市政府線燈會免費接駁車前往展區；屯區的民眾可搭乘公車至台中車站轉乘525路直達展區，歡迎民眾多加利用捷運、公車及燈會接駁車前往賞燈。

周永鴻還指出，也有民眾反映，因中央公園展區幅員遼闊，詢問駕駛要在何處下車進入會場時，駕駛也不知如何是好。雖然官網有展場周邊站牌的資訊，但市府對公車業者和駕駛的燈會乘車宣導明顯不足。

交通局提到，另請有行經展區的客運業者，向所屬駕駛員宣導，瞭解中台灣元宵燈會展區周邊乘車資訊，提供民眾詢問及搭乘。針對行經燈區的公車路線，交通局也將請業者於車頭標示，以利民眾辨識。