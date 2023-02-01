快訊

捷克準總統通話蔡總統惹怒北京 前總理補刀：台灣永遠不會是中國的

媒體議價草案 2月將首度走進立法院、啟動立法程序

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民代批燈會公車轉乘資訊貧乏 中市府：將加強顯示路線

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市議員周永鴻批中市府，對燈會客運轉乘資訊貧乏，賞燈之路像是在闖關，困難重重，要求改善。圖／周永鴻辦公室提供
中市議員周永鴻批中市府，對燈會客運轉乘資訊貧乏，賞燈之路像是在闖關，困難重重，要求改善。圖／周永鴻辦公室提供

2023中台灣燈會將於周六登場，此次燈區首次設於水湳中央公園，市議員周永鴻指出，燈會公車轉乘資訊非常貧乏，民眾甚至反映，公車駕駛不知會場該從哪一個站牌下車進場，賞燈之路像是在闖關，困難重重。

交通局表示，為讓賞燈民眾可清楚辨別展區周邊的下車站點，交通局已在公車動態資訊系統網頁及「台中公車」APP上展區公車站點標示兔子圖示，主動提供民眾展區上下車站點資訊。

周永鴻表示，雖然燈會官網有羅列幾條可以搭乘的公車路線，但除了常搭乘公車的民眾外，其他想乘車前往的民眾得先把所有路線查過一遍，才會知道家附近搭乘哪一條路線到中央公園。

如果家附近沒有市府建議路線的站牌，在缺乏更多轉乘資訊的情形下，民眾可能就打退堂鼓了。而且這些路線的站牌也沒有標註可以燈會資訊，少了許多宣導乘車的機會。

交通局指出，市區的民眾可多利用捷運綠線前往，山線地區的民眾可搭乘850路等公車路線，至「中清環中路口」站轉乘525路直達展區，假日也可搭乘台鐵至「台鐵松竹」站或搭乘900及901路至「捷運松竹站(北屯路)」站，再轉乘松竹線燈會免費接駁車。

海線地區的民眾，可搭乘台灣大道300至310路線，抵達「台中榮總」站轉乘88路直達展區，假日也可搭乘至「市府站」，轉乘市政府線燈會免費接駁車前往展區；屯區的民眾可搭乘公車至台中車站轉乘525路直達展區，歡迎民眾多加利用捷運、公車及燈會接駁車前往賞燈。

周永鴻還指出，也有民眾反映，因中央公園展區幅員遼闊，詢問駕駛要在何處下車進入會場時，駕駛也不知如何是好。雖然官網有展場周邊站牌的資訊，但市府對公車業者和駕駛的燈會乘車宣導明顯不足。

交通局提到，另請有行經展區的客運業者，向所屬駕駛員宣導，瞭解中台灣元宵燈會展區周邊乘車資訊，提供民眾詢問及搭乘。針對行經燈區的公車路線，交通局也將請業者於車頭標示，以利民眾辨識。

公車 台灣燈會 捷運

延伸閱讀

中台灣元宵燈會周六登場 中捷加密班距疏運人潮

影╱台灣燈會今晚試燈 中央展區、六大主題亮點一次看

2023桃園燈會楊梅富岡登場 搭火車賞燈抽黃金墜飾

燈會開幕前到任 蔣萬安宣布：林奕華2月3日上任副市長

相關新聞

員林代表會女力掘起 美女市代歌喉好成焦點

彰化縣員林市公所、員林市民代表會今天舉行新春團拜，新當選的美女市代張詩怡、江品蓉、張瑀瑩等人成為目光焦點，張詩怡說，希望...

民代批燈會公車轉乘資訊貧乏 中市府：將加強顯示路線

2023中台灣燈會將於周六登場，此次燈區首次設於水湳中央公園，市議員周永鴻指出，燈會公車轉乘資訊非常貧乏，民眾甚至反映，...

中台灣元宵燈會周六登場 中捷加密班距疏運人潮

2023中台灣燈會將於2月4日，在中央公園盛大舉行，中市府規畫，周六日在捷運市府站、松竹站設接駁站，供民眾免費搭乘；台中...

補教數學老師返鄉當農民 種出冠軍蕃茄

彰化縣二林鎮農會與二林鎮公所今天提前慶祝農民節，表揚優秀農民，受表揚的青農李震偉曾是補教數學老師，他認為少子化趨勢難擋，...

拔草賺外快！小花蔓澤蘭將啟動收購 南投再加碼

小花蔓澤蘭有綠癌、生態殺手之稱，被它攀附的植物大多難逃一死，為保護台灣生態環境及農業，南投林管處下周一（6日）起啟動小花...

彰化千人圍爐溫暖弱勢的心 基金會籲共襄盛舉

彰化縣快樂天堂基金會將於2月12日在社頭果菜市場舉辦「寒冬圍爐千人饗宴」活動，招待弱勢族群圍爐，基金會董事長、縣議員張雪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。