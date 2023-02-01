補教數學老師返鄉當農民 種出冠軍蕃茄

彰化縣二林鎮農會與二林鎮公所今天提前慶祝農民節，表揚優秀農民，受表揚的青農李震偉曾是補教數學老師，他認為少子化趨勢難擋，10年前返鄉種小番茄，還拿下彰化縣小番茄競賽冠軍。

2月4日是農民節，二林鎮今天表揚的99名優秀農民及有功人員，其中鎮農會輔導青農李震偉、盧孝維、資深農民陳漢樵因用心管理與栽培農產品，李震偉得到彰化縣小番茄競賽冠軍，盧孝維的黑皮柳丁大受歡迎，盧孝維的紅龍果觀光農園衝出人氣，扮演在地農產的幕後推手而受肯定。

44歲的李震偉10年前返家幫忙種小番茄，起初選擇成本較低的露天種植卻病蟲害嚴重，第四年起搭建溫室減少用藥，但溫室內溫度較高，也易生病蟲害，李震偉參加二林鎮農會講習，向台中區農業改良場請益，從嚴格管控溫室進出做起，防止病蟲害入侵，目前已做到採收前兩個月不噴藥的無農藥殘留。

「剛開始也是很慘，不懂的都要多問。」李震偉說，去年下半年的雨水減少，南部小番茄普遍歉收，溫室可做到一些人為管控，他邊種邊學，減少種植株數提高小番茄品質，注意施肥與用藥，目前兩分地年產量6噸，是剛起步的一倍，足以自產自銷令人欣慰。

鎮農會總幹事邱士平表示，二林鎮農民各在農作畜牧等專業領域努力，種出全台產量最多的紅龍果、獨具風味的柳丁、多汁細緻的寄接梨、鮮嫩可口的韭菜花、媲美國際的葡萄飲品及特色農產品。

二林鎮農會設立「植物醫師診療站」，協助農友從土壤管理、肥料施用、栽培技術、作物的病蟲草害以及安全用藥觀念等輔導，「植物醫師」今天也駐場服務，得獎農民當場諮詢病蟲害問題，鎮農會強調周一到周五都有植物醫師解惑，農民不必遠赴台中區農業改良場。