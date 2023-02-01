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拔草賺外快！小花蔓澤蘭將啟動收購 南投再加碼

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投林管處將以每公斤5元收購小花蔓澤蘭（含香澤蘭），南投縣府針對縣民每公斤再加碼2元。圖／南投林管處提供
南投林管處將以每公斤5元收購小花蔓澤蘭（含香澤蘭），南投縣府針對縣民每公斤再加碼2元。圖／南投林管處提供

小花蔓澤蘭有綠癌、生態殺手之稱，被它攀附的植物大多難逃一死，為保護台灣生態環境及農業，南投林管處下周一（6日）起啟動小花蔓澤蘭收購作業，每公斤收購價5元，南投縣府針對縣民每公斤再加碼2元，鼓勵縣民參與拔除工作。

南投林區管理處指出，小花蔓澤蘭是世界百大外來入侵種之一，攀上植物就會纏繞全株植物，阻礙光合作用，讓植物逐漸枯死；開花結實量，每平方公尺覆蓋面積可產生17萬粒種子，成熟時隨風飛散散播，是極具威脅性的世界級惡性雜草。

有鑑於小花蔓澤蘭繁殖力強，還會攀爬影響樹木或經濟作物致健康衰退、產量降低，甚至死亡，對台灣自然生態環境和農業經濟造成極大威脅，林務局近年鼓勵民眾用手拔除且積極收購，南投林管處也配合行動，今年也將展開收購作業。

南投林管處表示，今年在南投草屯土城分站、埔里、水里、丹大3工作站、彰化田中、雲林林內2分站等設6個收購點，下周一起開始收購，收購時間固定為每周一上午9時到11時30分，以每公斤5元價格收購小花蔓澤蘭（含香澤蘭）。

此外，南投縣政府為獎勵縣民參與拔除工作，針對縣民提高收購獎勵金，每公斤再額外加碼2元，但繳交時須出示身分證件，符合設籍資格就是每公斤7元，限量7.5萬公斤，若未出示身分證明仍以每公斤5元計算，提醒縣民務必攜帶證件。

南投林管處也呼籲，民眾若發現小花蔓澤蘭（含香澤蘭）蹤跡，務必連根拔起，並放入塑膠袋內，盡快在收購時間內交給各據點工作人員，不要隨便棄置，以免植株萌芽再生，降低其在自然環境蔓延生長的可能性。

南投林管處將以每公斤5元收購小花蔓澤蘭（含香澤蘭），南投縣府針對縣民每公斤再加碼2元。圖／南投林管處提供
南投林管處將以每公斤5元收購小花蔓澤蘭（含香澤蘭），南投縣府針對縣民每公斤再加碼2元。圖／南投林管處提供
小花蔓澤蘭危害龍眼樹及周邊圍籬，危害台灣農業經濟。圖／南投林管處提供
小花蔓澤蘭危害龍眼樹及周邊圍籬，危害台灣農業經濟。圖／南投林管處提供
小花蔓澤蘭。圖／南投林管處提供
小花蔓澤蘭。圖／南投林管處提供

南投 小花蔓澤蘭

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