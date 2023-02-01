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彰化千人圍爐溫暖弱勢的心 基金會籲共襄盛舉

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣快樂天堂基金會將在社頭果菜市場舉辦「寒冬圍爐千人饗宴」活動，基金會董事長、縣議員張雪如號召各界出錢出力。記者林宛諭／攝影
彰化縣快樂天堂基金會將在社頭果菜市場舉辦「寒冬圍爐千人饗宴」活動，基金會董事長、縣議員張雪如號召各界出錢出力。記者林宛諭／攝影

彰化縣快樂天堂基金會將於2月12日在社頭果菜市場舉辦「寒冬圍爐千人饗宴」活動，招待弱勢族群圍爐，基金會董事長、縣議員張雪如說，目前已有近3千人報名參加，但景氣差，目前僅募集到約五成經費，希望大家能出錢出力，為弱勢送暖。

張雪如說，八年來舉辦的「寒冬圍爐千人饗宴」活動，是許多弱勢族群一年一度最期待的時刻，除了吃圍爐餐，也會將募集來物資發放給大家，包括白米、禦寒衣物、禮券、現場貴賓加碼摸彩等，因受景氣影響，每年弱勢族群人數都在增加，報名參加人數也愈來愈多。

圍爐也讓弱勢族群感受到各界的溫情，張雪如說，多年前曾有一名重度憂鬱的單親媽媽，受生活經濟壓力身心俱疲，因曾被招待參加千人饗宴圍爐，被圍爐的氣氛和服務志工所感動，這名單親媽媽後來輕生，還留下遺書，請親友一定要通知張雪如，後來她也協助單親媽媽留下的二名稚兒及重度殘疾老父安置，甚至贊助二個孩子學費多年。

張雪如說，員榮醫療體系張克士總院長每年都率先認養一百桌，拋磚引玉，今年基金會也收到白米上千包，但活動總經費約450萬元，目前還有200萬元缺口，也需要服務志工，希望各界共襄盛舉。

彰化縣快樂天堂基金會將在社頭果菜市場舉辦「寒冬圍爐千人饗宴」活動，基金會董事長、縣議員張雪如號召各界出錢出力。記者林宛諭／攝影
彰化縣快樂天堂基金會將在社頭果菜市場舉辦「寒冬圍爐千人饗宴」活動，基金會董事長、縣議員張雪如號召各界出錢出力。記者林宛諭／攝影

張雪如 彰化 弱勢家庭 學費

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