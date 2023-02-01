快訊

燈會開幕前就定位 蔣萬安：林奕華2月3日上任副市長

長照住宿機構跨足居家服務 中興新村成立服務據點

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
朝日長照從住宿型機構跨足居家服務，今天在中興新村成立居家服務據點，縣長許淑華希望提供長輩更好的服務。圖／南投縣政府提供
朝日長照從住宿型機構跨足居家服務，今天在中興新村成立居家服務據點，縣長許淑華希望提供長輩更好的服務。圖／南投縣政府提供

人口老化，老人需要更多照顧，南投縣草屯鎮朝日長照從住宿型機構跨足居家服務，並在中興新村成立居家服務據點，縣議員簡千翔扮財神慶祝，縣長許淑華也期盼，長照據點設立更貼近社區，讓更多老人家得到妥善照顧。

南投縣政府在全縣布建156家C級巷弄長照站，去年參與長者高達2萬2千餘人，提供健康、亞健康或失智、失能前期的長者，提供友善關懷與長照服務的環境。

朝日長照在南投深耕6年多，今天在中興新村仁德路成立居家服務據點，也是縣議員簡千翔選民服務處，結合長照及民眾服務，一舉二得。

簡千翔表示，朝日長照從住宿型模式，跨到居家型服務，可以提供專業和經驗，做更好的服務，藉由專業醫護人員、社工、還有營養師做為後盾，整合這些專業人員，成立居家服務據點，可以駕輕就熟，未來計畫在南投成立日照中心，提供不同服務。

簡千翔表示，朝日長照在中興新村營北里成立居家服務據點，一定讓營北里里民優先享有居家長照服務，感謝里民的參與。

朝日長照從住宿型機構跨足居家服務，今天在中興新村成立居家服務據點，就近提供當地居民居家照顧服務。圖／南投縣政府提供
朝日長照從住宿型機構跨足居家服務，今天在中興新村成立居家服務據點，就近提供當地居民居家照顧服務。圖／南投縣政府提供

長照 簡千翔 南投

延伸閱讀

推動健康促進 花蓮靜思堂「輕安妙坊」運動館免費開放

長照費每月需50k以上 網驚：一般家庭怎付的起？

進長照住漂亮房間 老婦數月後卻呼吸困難「肋骨斷十根」身亡

宜蘭溪南輔具資源中心設立 羅東聖母醫院擴大服務

相關新聞

彰化千人圍爐溫暖弱勢的心 基金會籲共襄盛舉

彰化縣快樂天堂基金會將於2月12日在社頭果菜市場舉辦「寒冬圍爐千人饗宴」活動，招待弱勢族群圍爐，基金會董事長、縣議員張雪...

長照住宿機構跨足居家服務 中興新村成立服務據點

人口老化，老人需要更多照顧，南投縣草屯鎮朝日長照從住宿型機構跨足居家服務，並在中興新村成立居家服務據點，縣議員簡千翔扮財...

台中177年松竹寺 2000萬香油錢怕歹徒覬覦過年用這招

台中北屯松竹寺已有177年歷史，香火旺盛，寺內供奉觀世音菩薩，通稱「水流觀音」，因今年農曆年假長達10天，寺方擔心鉅額香...

霧峰怎麼發展觀光地方急 台中市觀旅局長：約了參山處長碰面聊

台中市春節連假期間湧入大量人潮，霧峰人文歷史景點多，也吸引不少人潮，但地方人士認為旅遊規格、服務都還不夠，無論旅客停留時...

台灣天然染工藝躍國際 加拿大農曆新年藝術節展出

農曆新年是東方的重要民俗節慶，為讓西方民眾感受台灣春節氛圍，國立台灣工藝研究發展中心今年以台灣天然染色工藝為題，跨海與「...

彰化員林幸福卡近6萬人辦卡 幸福巴士將有新路線

彰化縣員林市公所今天新春團拜，員林市長游振雄說，目前員林市幸福卡已經有近6萬人申請，今年搭配的幸福巴士還會有環市新路線，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。