長照住宿機構跨足居家服務 中興新村成立服務據點

人口老化，老人需要更多照顧，南投縣草屯鎮朝日長照從住宿型機構跨足居家服務，並在中興新村成立居家服務據點，縣議員簡千翔扮財神慶祝，縣長許淑華也期盼，長照據點設立更貼近社區，讓更多老人家得到妥善照顧。

南投縣政府在全縣布建156家C級巷弄長照站，去年參與長者高達2萬2千餘人，提供健康、亞健康或失智、失能前期的長者，提供友善關懷與長照服務的環境。

朝日長照在南投深耕6年多，今天在中興新村仁德路成立居家服務據點，也是縣議員簡千翔選民服務處，結合長照及民眾服務，一舉二得。

簡千翔表示，朝日長照從住宿型模式，跨到居家型服務，可以提供專業和經驗，做更好的服務，藉由專業醫護人員、社工、還有營養師做為後盾，整合這些專業人員，成立居家服務據點，可以駕輕就熟，未來計畫在南投成立日照中心，提供不同服務。