台中177年松竹寺 2000萬香油錢怕歹徒覬覦過年用這招

台中北屯松竹寺已有177年歷史，香火旺盛，寺內供奉觀世音菩薩，通稱「水流觀音」，因今年農曆年假長達10天，寺方擔心鉅額香油錢，遭歹徒覬覦，因此過年期間，將2000萬元的香油錢，放置在松安所的槍械室內，前天已由警方送往銀行存放。

第五警分局松安所表示，因為今年農曆年假長達10天，金融機關沒有營業，但寺方每日的香油錢就有數百萬之譜，過年期間，香火更加旺盛，為免每日香油錢遭到歹徒覬覦，因此寺方向松安所申請護鈔，每天的香油錢，會放在松安所的槍械室，保險櫃鑰匙由寺方主委親自保管，等年後銀行營運再護送存放。

松安所表示，因為金融機關已在前天恢復營業，已由所長林澤聰與松竹寺主委林春臨，護送2000萬元的香油錢到銀行存放。

松竹寺位於台中市北屯區松竹路，寺内供奉觀世音菩薩，通稱「水流觀音」，據寺內文獻記載，木製觀音神像自清道光十年（1831）七月夏某日大雨滂沱順著水流漂來，後為人建廟供奉，寺廟本身建築幾經改建，清代古蹟不復存在，木製觀音神像已有190多年歷史，寺廟也有177年的歷史。