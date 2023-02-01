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霧峰怎麼發展觀光地方急 台中市觀旅局長：約了參山處長碰面聊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰有國家古蹟林家花園景點。記者黃寅／攝影
台中市霧峰有國家古蹟林家花園景點。記者黃寅／攝影

台中市春節連假期間湧入大量人潮，霧峰人文歷史景點多，也吸引不少人潮，但地方人士認為旅遊規格、服務都還不夠，無論旅客停留時間不長，都還有賴業者打團體戰和政府加大力道輔導。觀光旅遊局長陳美秀今說，已和參山國家風景區管理處長曹忠猷約了見面，商討霧峰的未來。

曹忠猷證實要和陳美秀見面，並很高興能就地方觀光事務交換意見。他認為，霧峰景點夠，具備發展條件，是否納入該處轄管，針對景點給予更多的輔導和建設，仍得視地方和中央的意見。

他說，霧峰有國家古蹟林家花園、世界知名的亞洲大學現代美術館，還有立法院中南部服務中心、光復新村等地方特色，但是這麼多的景點卻沒有一個遊客中心，旅客來了沒有導引服務。另像是光復新村至今沒有一個像樣的公共廁所、道路殘破，且無停車場，都不具發展觀光的配套和條件。

霧峰區農會總幹事黃景建說，區農會經營的議蘆會館、餐廳和農會酒莊在春節期間都比以往吸引更多旅客，但是整體而言，仍未感受到地方觀光有整體的上升，離成為遊客愛去的觀光景點還有很長的距離。

他認為，霧峰的景點雖多，但主其事者要打團體戰，才會有戰力，另還賴政府能加大力道輔導，霧峰的觀光發展才能脫胎換骨。

陳美秀說，市府很樂意見到地方觀光能得到發展，以往她擔任北海岸及觀音山國家風景區管理處長，以及東北角暨宜蘭國家風景區管理處 長時，曾分別把基隆和宜蘭納入國家風景區，對此有經驗。她說，已約了曹忠猷處長元宵節後碰面，針對霧峰是否納入國家風景區管理進一步討論，相信在雙方合作下，會對地方有所幫助。

參山國家風景區管理處長曹忠猷說，光復新村至今沒有一個像樣的公共廁所，且無停車場。記者黃寅／攝影
參山國家風景區管理處長曹忠猷說，光復新村至今沒有一個像樣的公共廁所，且無停車場。記者黃寅／攝影

國家風景區 農會

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