台灣天然染工藝躍國際 加拿大農曆新年藝術節展出

農曆新年是東方的重要民俗節慶，為讓西方民眾感受台灣春節氛圍，國立台灣工藝研究發展中心今年以台灣天然染色工藝為題，跨海與「加拿大亞裔協會」合作辦理「2023 加拿大農曆新年藝術節」，與在地加拿大朋友共同分享新年的喜悅。

工藝中心指出，加拿大農曆新年藝術節（LunarFest）始於2009年，承襲傳統與當代文化，每年都邀請加拿大原住民、多元族裔及台灣等國際藝術家齊聚，是當地著名的藝術文化展演活動，當時工藝中心就曾與加拿大亞裔團體合作參與。

而在疫情之後，該中心今年再度與加拿大亞裔協會跨海合作，以台灣天然染工藝「台灣色（Color of Formosa）」為主題，展覽及活動涵蓋工藝與藝術、社區、校園、研究、生活等面向，以展覽、校園及體驗工坊及交流等方式慶祝農曆新年。

工藝中心主任張仁吉說，台灣天然染色發展，從重返傳統纖維工藝取材自然的概念，運用在地礦物及動植物提煉萃取染料，產生緊密連結山川地貌的「礦物色」、帶有原生環境氣候色澤的「植物色」，或富有生命力「動物色」，再融入台灣工藝。

此外，台灣和加拿大都具有多元族群的特性，在多元族群背景下，該中心以「一社群一工藝」作為實踐方式，以所有人為對象，透過工藝社會融合，針對不同社群採分齡、分眾方式對應規畫專屬的相關工藝計畫，達成Craft for All的目標。