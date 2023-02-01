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彰化員林幸福卡近6萬人辦卡 幸福巴士將有新路線

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市公所今天新春團拜，員林市長游振雄發紅包福袋，祝福大家新春如意。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市公所今天新春團拜，員林市長游振雄發紅包福袋，祝福大家新春如意。記者林宛諭／攝影

彰化員林市公所今天新春團拜，員林市長游振雄說，目前員林市幸福卡已經有近6萬人申請，今年搭配的幸福巴士還會有環市新路線，除了提供假日觀光路線，還將環繞員林大道，停靠包括龍燈公園、圓林園等，讓員林公共運輸更方便。

員林市公所新春團拜，今天與會者包括彰化縣副縣長林田富、彰化縣議員凃俊任、員林市民代表會主席張國良及市代、員林市市政顧問團團長楊銀明、員林市里長聯誼會會長洪光旭及各里里長、各社區理事長等。

游振雄也談及員林市未來施政方向及重要建設，包括大力推動的持員林幸福卡可免費搭乘員林幸福巴士，假日除了有火車站到藤山步道路線，今年幸福巴士將會再增加新路線，希望從員林火車站串連環繞員林大道，停靠站包括員林共融式公園、龍燈公園、圓林園、19號公園、國民運動中心、員林演藝廳，再結合moovo，可讓員林交通更方便。

游振雄表示，員林長照社福大樓也快要落成，還有結合雨水下水道工程的龍燈公園滯洪池整治，及持續推動一里一社區活動中心，除了目前三和、溝皂、和平已規劃並興建中外，並將陸續推動惠來、南興、民生、黎明、仁美、南東、源潭、林厝里等，提供優質環境設置關懷據點，使長者安心、子女放心工作。

還有即將完工的公14共融式公園，推動將綠地注入共融遊樂施設，規劃河堤水岸廊道，提供多元年齡族群友善環境。

游振雄也邀請大家元宵節前可到員林公園、百果山休憩區看燈會，2月4日員林公園還有元宵晚會、猜燈謎活動，一起歡樂慶元宵。

彰化縣員林市公所今天新春團拜，員林市長游振雄談建設願景。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市公所今天新春團拜，員林市長游振雄談建設願景。記者林宛諭／攝影

員林 游振雄 彰化

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