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南投國土重新分區計畫 2月9日起各鄉鎮提供諮詢

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣山坡地多，國土功能分區將影響原住民保留地的使用。記者江良誠／攝影
南投縣山坡地多，國土功能分區將影響原住民保留地的使用。記者江良誠／攝影

南投縣國土重新分區，許多民眾對國土重新分區、分類感到不解，南投縣地政處2月2日起辦理鄉鎮市公所及地政人員教育訓練，擴充受理諮詢之人力資源並加強服務品質，2月9日起指派專人在鄕鎭市公所受理諮詢，協助民眾瞭解相關土地問題，確保自身權益。

南投縣地政處長林琦瑜說，南投縣國土功能分區圖規畫草案之公開展覽及各鄉鎮市公聽會已在1月2日完成，但很多長輩還不清楚國土計畫法的相關規定及畫定國土功能分區後對未來使用上的影響。

南投縣議員林婷立認為，信義、仁愛兩鄉原住民保留地被畫入國土保育區用地，可能導致原住民無法使用。縣長許淑華也希望讓民眾確實瞭解國土重新分區的影響，原本4月要送南投縣國土審議委員會，必要時延長到年底再送審。

林琦瑜說，中央推動重新畫設國土功能分區，目的是保育國土，做最充分運用跟配置，但南投縣幅員遼闊，山坡地多，國土計畫分區畫定後可能會影響整體的開發利用，未來發展也會受到限制。

因攸關民眾的土地使用權利，在許多民眾還不清楚國土計畫法相關規定及後續國土功能分區實施管制後影響，地政處已向內政部爭取到延長開放公開閱覽網路圖台查詢系統的時間，並從9日起指派專人在鄕鎭市公所受理民眾諮詢。

內政部延長開放國土功能分區圖草案查詢系統之網址在https://up.tcd.gov.tw/ex3s/ExWeb.aspx?qqq=202301301536207347，另外，各鄉鎮市公所都有紙本圖冊可供民眾查詢閱覽，以方便縣民依期程就近前往洽詢，協助釐清民眾陳情問題。

南投縣政府2月9日起在鄉鎮公所、地政處，提供民眾國土功能分區相關諮詢。圖／南投縣政府提供
南投縣政府2月9日起在鄉鎮公所、地政處，提供民眾國土功能分區相關諮詢。圖／南投縣政府提供

南投 內政部

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