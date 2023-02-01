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清點香油錢及金紙收入 彰化南瑤宮春節期間帶進198萬元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化信仰重鎮彰化南瑤宮，今天上午為賽錢箱開箱，清點春節期間香油錢及金紙收入，金額達198萬多元。記者劉明岩／攝影
彰化信仰重鎮彰化南瑤宮，今天上午為賽錢箱開箱，清點春節期間香油錢及金紙收入，金額達198萬多元。記者劉明岩／攝影

春節假期，民眾總會到寺廟參拜，香油錢都十分可觀，彰化信仰重鎮彰化南瑤宮，今天上午為賽錢箱開箱，全程在網路直播以示公開、透明。南瑤宮代表人、彰化市長林世賢說，今年春節期間，南瑤宮香油錢和金紙收入比去年成長6成5，達198萬元。

很多寺廟的香油錢及金紙、點燈收入，往往因未公開透明，常引來詬病，甚至傳出被上下其手情事，彰化市長林世賢四年多前上任後，就採取線上直播方式，公開南瑤宮香油錢的清點過程，2020年12月還將公所代管的彰化南瑤宮等5座宮廟，導入新的點燈及香油收銀系統，讓財務透明化，進而提升管理與績效。

今年春節長達10天連假，加上疫情趨緩，各寺廟吸引更多參拜信眾，彰化南瑤宮功德箱也已經滿出，市公所今天上午為功德箱開箱。先由工作人員從撕掉保險櫃的封條，再取出裝滿鈔票的功德箱，再把倒到桌面，總共10個大小不一的功德箱，倒出來的鈔票堆疊成小山丘。

隨後由近20名人員整理及清點，先把香油錢依1000元、500元和100元紙鈔、50、10元和1元硬幣分類，還有美金紙鈔，再用點鈔機、數幣機點算，清點過程均透過網路直播，到中午才完成清點，總金額約198萬元，去年同期的香油錢及金紙收入約130萬元，成長約6成6。

市長林世賢說，南瑤宮的香油錢及金紙收入成長，是因為信眾對於南瑤宮財務透明的信任，再加上舉辦媽祖進香潦溪、除夕路跑等活動，打開更大知名度，吸引更多信眾前來南瑤宮參拜及捐香油錢、點燈。

林世賢說，相對於大甲鎮瀾宮及白沙屯拱天宮媽祖帶動的進香熱潮，南瑤宮還有很大努力的空間，往後會持續舉辦媽祖進香潦溪活動，「遇水則發」，除獲得信眾熱情參與外，更找回媽祖進香遶境的傳統與正統，同時也將恢復因疫情停辦兩年的弱勢學童課輔活動，真正落實媽祖慈悲的精神。

彰化信仰重鎮彰化南瑤宮，今天上午為賽錢箱開箱，清點春節期間香油錢及金紙收入，金額達198萬多元。記者劉明岩／攝影
彰化信仰重鎮彰化南瑤宮，今天上午為賽錢箱開箱，清點春節期間香油錢及金紙收入，金額達198萬多元。記者劉明岩／攝影
彰化信仰重鎮彰化南瑤宮，今天上午為賽錢箱開箱，清點春節期間香油錢及金紙收入，金額達198萬多元。記者劉明岩／攝影
彰化信仰重鎮彰化南瑤宮，今天上午為賽錢箱開箱，清點春節期間香油錢及金紙收入，金額達198萬多元。記者劉明岩／攝影
彰化信仰重鎮彰化南瑤宮，今天上午為賽錢箱開箱，清點春節期間香油錢及金紙收入，金額達198萬多元。記者劉明岩／攝影
彰化信仰重鎮彰化南瑤宮，今天上午為賽錢箱開箱，清點春節期間香油錢及金紙收入，金額達198萬多元。記者劉明岩／攝影

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