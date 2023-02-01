中台灣燈會4日登場 打造最美天際線 推導覽APP漫遊燈區

2023中台灣元宵燈會4日將於水湳中央公園登場，中市建設局也將中央公園導覽APP，更改為燈會特別版，預計4日正式上線，提供燈會最新資訊及自動導航；「中台灣電影中心」自今日起至28日，將投射炫彩燈光效果，輝映主燈區，打造台中最美天際線。

建設局長陳大田指出，為方便市民賞燈，特別將中央公園導覽APP改版為燈會特別版，預計2月4日正式上線，設有園區內導航功能，包含所有燈區位置、小提燈發放處、廁所、接駁站及周邊停車場動態資訊及其他服務遊園資訊等。

建設局也結合中央公園自然景色，打造全台首座外異世界空間特展，於燈會增設秘密燈區「魔盒世界」；陳大田說，魔盒世界展區分為10區，利用富有特色的大型裝置藝術、聲光投影及光環境布置，以故事性方式展出，白天及夜晚有完全不一樣的視覺驚奇感受。

新聞局長鄭照新表示，今年中台灣元宵燈會首次於水湳中央公園舉辦，位於公園南側的中台灣電影中心，除了於西牆投射繽紛炫彩燈光外，也會投射「錢兔似錦 富市臺中」等光影字樣，呈現對民眾的祝福。