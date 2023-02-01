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影／嘉義縣新任文化觀光局長徐佩鈴佈達就職 耐操歸零全力衝刺

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣新任文化觀光局長徐佩鈴致詞。記者魯永明／攝影
嘉義縣新任文化觀光局長徐佩鈴致詞。記者魯永明／攝影

嘉義縣長翁章梁上午在文化觀光局禮堂，主持新任文化觀光局長徐佩鈴就職佈達宣誓暨交接典禮，副局長宗金蘋將印信移交徐佩鈴，翁章梁說，文觀局是耐操團隊，要徐佩鈴帶領團歸零全力衝刺；徐佩鈴說，「團隊耐操，我也很耐操，文化結合觀光，要做獨一無二的觀光。」

文觀局長許有仁服務6年，上月屆齡退休，翁章梁覓才延攬交通部觀光局國旅組專門委員徐佩鈴接任，展現新人新氣象，就職布達交接典禮，冠蓋雲集，包括中央及縣轄3個風管處長等代表、縣府主管、鄉鎮市長、議員、文化及觀光界代表等，來賓逾百人擠滿會場。

翁章梁說，他延攬徐佩鈴，大家都說他找對人了，才讓他放下，徐佩鈴曾任台中東勢區公所區長、台中港區藝術中心主任、台中市府新市政大樓文化局編審、觀光局國旅組專門委員等，有文化底子又有觀光背景，辦過國內國際大小活動。

翁章梁期勉徐佩鈴辦觀光，不只重在來客數量，還要質的提升，帶動觀光及產業發展，他要徐佩鈴帶領團歸零全力衝刺。徐佩鈴說，來到北緯23度半北回歸線的嘉義縣服務，這裡將是她的新故鄉，她當過區長，走遍村里辦過大小活動，她很耐操有行動力，嘉義縣景點春節吸引逾30萬遊客，上任將帶領團隊歸零，全力衝刺，以文化為底蘊，觀光衝刺行銷文化，走出在地特色！

嘉義縣長翁章梁(左)主持新任文化觀光局長徐佩鈴(右)就職佈達。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁(左)主持新任文化觀光局長徐佩鈴(右)就職佈達。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁(中)監交文化觀光局副局長宗金蘋(左)將印信移交新任局長徐佩鈴(右)。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁(中)監交文化觀光局副局長宗金蘋(左)將印信移交新任局長徐佩鈴(右)。記者魯永明／攝影

翁章梁 觀光局 團隊

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