影／嘉義縣新任文化觀光局長徐佩鈴佈達就職 耐操歸零全力衝刺

嘉義縣長翁章梁上午在文化觀光局禮堂，主持新任文化觀光局長徐佩鈴就職佈達宣誓暨交接典禮，副局長宗金蘋將印信移交徐佩鈴，翁章梁說，文觀局是耐操團隊，要徐佩鈴帶領團歸零全力衝刺；徐佩鈴說，「團隊耐操，我也很耐操，文化結合觀光，要做獨一無二的觀光。」

文觀局長許有仁服務6年，上月屆齡退休，翁章梁覓才延攬交通部觀光局國旅組專門委員徐佩鈴接任，展現新人新氣象，就職布達交接典禮，冠蓋雲集，包括中央及縣轄3個風管處長等代表、縣府主管、鄉鎮市長、議員、文化及觀光界代表等，來賓逾百人擠滿會場。

翁章梁說，他延攬徐佩鈴，大家都說他找對人了，才讓他放下，徐佩鈴曾任台中東勢區公所區長、台中港區藝術中心主任、台中市府新市政大樓文化局編審、觀光局國旅組專門委員等，有文化底子又有觀光背景，辦過國內國際大小活動。