台中媽祖國際觀光文化節鬧元宵 在地演藝團隊接力獻藝

「2023台中媽祖國際觀光文化節」系列活動，2月4日元宵節前夕在台中樂成宮、大庄浩天宮、大里杙福興宮；2月5日元宵節當天在大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮，將由全國優質表演團隊及當紅藝人接力登台演出，歡迎民眾前往欣賞。

文化局表示，台中媽祖國際觀光文化節自縣市合併後迄今已辦理超過13年，活動場域遍及山、海、屯、城區，結合各區媽祖慶典活動安排藝文表演，讓在地民眾能就近欣賞演出，也提供演藝團隊伸展舞台，將民間信仰和文化內涵融合，讓傳統表演藝術與文化持續傳承、在地扎根。

今年系列活動首場於大年初五1月26日由新社九庄媽場次率先登場；緊接著元宵節前後一連有5場演出，包括2月4日晚上7時在台中樂成宮，邀請以街頭、高蹺、廣場藝術為特色的身聲跨劇場、身聲擊樂團及亞洲魅力天團HOt SHOCk樂團；大庄浩天宮則邀請無双樂團、台中市傑出演藝團隊金宇園掌中劇團、知名街頭藝人水管阿民；大里杙福興宮邀請十鼓擊樂團結合台中出身歌手翁鈺鈞，及榮獲第三屆表演藝術金藝獎的瓊瑢舞蹈團，由眾多台中在地團隊接力獻藝。

2月5日元宵節當晚7時，大甲鎮瀾宮及南屯萬和宮將同步開演，南屯萬和宮邀請明華園日字戲劇團帶來大戲「周公法鬥桃花女」，大甲鎮瀾宮則於順天路和蔣公路口舉辦，邀請齊天表演藝術團、台中市青年高中表演藝術科、台灣青年舞團及街頭藝人夏克、JERRY CHOU登台表演，並邀請台語新星男歌手陳孟賢、金曲台語歌后黃妃，與民眾歡度元宵佳節；大甲鎮瀾宮當晚也將舉行筊筶儀式，向媽祖請示起駕日期。