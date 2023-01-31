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彰化白沙坑迎燈排195年歷史 2月3日熱鬧登場

中央社／ 彰化31日電

彰化白沙坑迎燈排活動2月3日起登場，彰化縣文化局指出，白沙坑迎燈排活動今年邁入第195年，即便遇戰爭時也不曾中斷，不僅是彰化縣的無形文化資產，也具有傳承意義。

彰化縣文化局今天發布新聞稿指出，由彰化縣文化局、花壇鄉公所及文德宮管理委員會等單位舉辦的「2023白沙坑迎燈排」活動，將於2月3日至2月5日登場，活動地點則在彰化花壇鄉文德宮。

文化局表示，文德宮主祀的福德正神是全台唯一官封，頭戴烏紗帽的福德老爺；相傳清朝時，花壇白沙坑地區出身的曾維楨是第一位進入翰林院任職的台籍官員，在北京當官時看到元宵京城迎燈排活動，觸景傷情想辭官返鄉，皇帝特賜在彰化花壇鄉白沙坑每年可比照京城舉辦迎花燈活動。

文化局指出，每座燈排由23個黃色小燈籠串聯而成，外觀有如船隻，每個燈籠則會寫上各庄姓氏而稱為「字姓燈」，燈排則會在白沙坑地區遶境，祈求平安幸福，深具文化傳承意義。

文化局表示，為配合迎燈排活動，特別結合故宮國寶遊彰化及花壇鄉產業特色，推出「迎燈排賞國寶小旅行」，帶領民眾前往彰化美術館參觀翠玉白菜及玉龍紋盤等故宮國寶，以及在文德宮體驗舉燈排，讓民眾了解花壇燈排及傳統文化。

文化局 國寶 故宮

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