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春節連假10天 台中34處景點吸客438萬人次

中央社／ 台中31日電

台中市觀旅局統計，全市34處主要遊憩據點，春節10天連假吸引約438萬遊客人次到訪，前3名景點為一中商圈、麗寶樂園渡假區、東豐自行車綠廊。

台中市觀旅局今天發布新聞稿指出，台中氣候宜人，地理位置居中交通便捷，有幽然的山林景緻、浪漫的海岸濕地、新舊並存的古蹟歷史建築、引領潮流的都會體驗，匯聚多樣的旅遊樣貌，成為各縣市旅客連假出遊首選。

觀旅局統計，春節假日天數長達10天，中部天氣晴朗，適合全家出遊的景點，全市34處主要景點，吸引438萬人次旅客到訪。其中前3名景點依序為「一中商圈」83萬人次、「麗寶樂園渡假區」49萬人次、「東豐自行車綠廊」45萬人次。

觀旅局長陳美秀表示，近年舉辦谷關七雄、大坑登山活動已逐漸帶動山野旅遊風潮，去年新推出的觀光公車「153谷關線」及「66副-大坑登山公車」，便利交通的加成下，戶外健身型景點成為熱門旅遊景點之一。

陳美秀也說，寺廟走春一直是國人新春的必要儀式，台中各大廟宇如大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮、東區樂成宮、豐原慈濟宮等，吸引許多民眾攜家帶眷參拜，人潮絡繹不絕。

觀旅局也觀察到，商圈型景點如一中商圈、逢甲商圈、草悟道及美術園道周邊，受到春節連假加成效應，依舊是旅客最愛逛街及拍照打卡的熱點。

連假 春節

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