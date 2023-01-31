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彰化家扶燈籠義賣大補血 花甲男孩省聚餐費捐11.5萬

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化家扶中心昨在彰化五信義賣燈籠，總經理劉文鎮（中）號召同學捐出善款。圖／彰化家扶提供
彰化家扶中心昨在彰化五信義賣燈籠，總經理劉文鎮（中）號召同學捐出善款。圖／彰化家扶提供

彰化家扶中心每年於農曆年間開始義賣「古早燈」，作為家扶兒的助學金，彰化家扶員工今年在過年前就開始擺攤，一直持續到開工，昨天在五信華山分社義賣燈籠，今天在台中銀行鹿港分行設攤，昨天有人號召同學總共20人集資來攤位捐款，共計捐款11萬5千元，讓社工相當振奮。

彰化家扶高級事務員林滿麗說，今年過年假期寒冷，但感受滿滿暖流持續到開工日，像是今天在台中銀行鹿港分行設攤，除了前來的顧客購買，更獲得到協理梁志豪與全體同仁的愛心響應，昨天在彰化市五信義賣，總經理劉文鎮同時也是彰化家扶永久之友，發起將同學會聚餐的費用省下來，集聚起來全數捐出，為募款大補血。

劉文鎮號召曾經就讀永靖鄉永興國小第25屆同學以及彰化高商65年綜合商業科畢業同學們，響應彰化家扶愛心義賣燈籠，劉文鎮表示，邀請10位永靖鄉永興國小同學捐8萬7仟元、10位彰化高商綜合商業科畢業同學捐2萬8仟元，共計11萬5千元，自己也認購130個燈籠，要送給五信同仁，12萬2千元全數響應此次愛心燈籠；他強調，脫貧唯一方法就是讀書，希望讓弱勢家扶兒可以在求學之路更加順遂。

彰化家扶中心今天在台中銀行鹿港分行設攤義賣燈籠。圖／彰化家扶提供
彰化家扶中心今天在台中銀行鹿港分行設攤義賣燈籠。圖／彰化家扶提供

彰化 義賣 愛心 家扶中心

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