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彰化員林燈會15萬人次參觀 元宵加碼送千個兔耳頭飾
彰化縣2023員林燈會開燈迄今11天，吸引約15萬人次觀賞，盛況超越這兩年新冠疫情期間，本周末（2月4日）員林元宵節晚會除了邀請大咖歌手表演，並從下午6點半起發送1000個兔耳頭飾及800個兔年小提燈。
員林市長游振雄說，2023員林燈會的主燈有別於傳統，主燈高8公尺，展場改以光影營造氣氛，頗獲好評，小年夜開燈以來每天都有親子和家庭遊客，不只員林市和彰化縣，也有從外縣市來的民眾結伴觀賞員林燈會，累計約15萬人次。
2023員林燈會壓軸活動在2月4日晚間，預定7點開幕，活動開始前半小時送限量免耳頭飾及小提燈，接著舞團表演、猜燈謎，歌手卓文萱將登台為晚會獻唱，到場民眾上網在市長游振雄臉書按讚每人可獲一份紀念品。
2023員林燈會主場地和主燈「歡樂兔星球」設在市公所對面的員林公園，每晚7點到9點有聲光秀，員林火車站為起點到民權街、光明街、三民街、打石巷有街道光環境。
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