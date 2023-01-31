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南投竹山工業區汙水下水道明將動工 除去基層廠商心頭大患

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
竹山工業區汙水下水道興建工程，將於2月1日簽約開工，以專用管線將工業區汙水引入竹山鎮水資源回收中心處理。圖／南投縣政府提供
竹山工業區汙水下水道興建工程，將於2月1日簽約開工，以專用管線將工業區汙水引入竹山鎮水資源回收中心處理。圖／南投縣政府提供

南投竹山工業區汙水下水道興建工程，將於2月1日簽約終獲解決，南投縣新、舊任縣長許淑華林明溱上午參加新春團拜時，針對竹山工業區廠商汙水難題，強調能夠除去基層廠商的心頭大患，認為是兔年開春的大喜事。

竹山工業區長期缺乏汙水下水道系統，廠商困擾無法妥善去化汙水，林明溱說，雖然工業區汙水下水道興建工程，建設屬經濟部權責，縣府依舊努力提報興設工業區汙水下水道，同時提出以專線管路連接到竹山水資源處理中心的計畫。

許淑華則不居功地說，竹山工業區廠商提供了上千個在地就業機會，廠商長期難以妥善處理的汙水問題，在地方中央合力下爭取到1.2億元經費後，將於2月1日簽約動工，也因為有前縣長林明溱重視注意到廠商的問題，縣府主動詳細提出計畫，當時任立委的她才能在中央配合全力爭取，經過兩任縣長的雙雙合作下，終於能為竹山工業區廠商解決大難題。

中區工業區管理處執行長劉培毅證實表示，竹山工業區廠商關注的汙水下水道系統興設工程，已獲列前瞻計畫並核定1.2億元補助，未來竹山工業區汙水與一般家戶的雨汙水系統是分開的，也會經過竹山水資源中心最妥善的處理，直到無虞汙染後才會將符合安全標準的尾水排放，這是很大的進展。

竹山工業區汙水下水道興建工程，將於2月1日簽約開工，以專用管線將工業區汙水引入竹山鎮水資源回收中心處理。圖／南投縣政府提供
竹山工業區汙水下水道興建工程，將於2月1日簽約開工，以專用管線將工業區汙水引入竹山鎮水資源回收中心處理。圖／南投縣政府提供

林明溱 許淑華 南投 水資源

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