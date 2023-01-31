南投竹山工業區汙水下水道明將動工 除去基層廠商心頭大患

南投竹山工業區汙水下水道興建工程，將於2月1日簽約終獲解決，南投縣新、舊任縣長許淑華、林明溱上午參加新春團拜時，針對竹山工業區廠商汙水難題，強調能夠除去基層廠商的心頭大患，認為是兔年開春的大喜事。

竹山工業區長期缺乏汙水下水道系統，廠商困擾無法妥善去化汙水，林明溱說，雖然工業區汙水下水道興建工程，建設屬經濟部權責，縣府依舊努力提報興設工業區汙水下水道，同時提出以專線管路連接到竹山水資源處理中心的計畫。

許淑華則不居功地說，竹山工業區廠商提供了上千個在地就業機會，廠商長期難以妥善處理的汙水問題，在地方中央合力下爭取到1.2億元經費後，將於2月1日簽約動工，也因為有前縣長林明溱重視注意到廠商的問題，縣府主動詳細提出計畫，當時任立委的她才能在中央配合全力爭取，經過兩任縣長的雙雙合作下，終於能為竹山工業區廠商解決大難題。