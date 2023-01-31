台中結婚率全國第一 新丁粄節加年輕元素「催生」

台中市2月大型活動，4、5日有「台中東勢新丁粄節」，在東勢客家文化園區、客家故事館、文化街區登場。市長盧秀燕說，新丁粄祝福人丁興旺，在少子化社會別具意義。

市長盧秀燕今主持市政會議表示，東勢新丁粄節獲中央評選全國客庄大節的重要節慶活動，今年新增年輕元素，尤其台中結婚率六都第一，自然人口出生率是六都第二名，少子化現象化，新丁粄節別具意義。

客委會主委江俊龍指出，今年新丁粄活動以「榮耀台中」為主題，主視覺創意的金粄設計代表鼓勵生育、男女都是寶貝。

江俊龍說，新丁粄節是全國最具指標性的客家大型慶典之一，有120斤超級新丁粄龜粄與桃粄展示及分送、鬪粄比賽、求子儀式、公益販賣。

2月4日開幕當日，將邀請中信兄弟啦啦隊與多組特色踩街團隊參與，園區展館展示超級新丁粄龜粄與桃粄，活動兩日的晚間分送現場民眾。

兩天活動另規劃哈客舞青春、Chill山城夜、新丁Night Show等系列活動，邀請金曲獎最佳客語歌手劉劭希、吉那罐子、FEniX、高爾宣等藝人登台演出。