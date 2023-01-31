鹿港和興青創基地將委外營運 地方擔心成蚊子園區

彰化縣政府修繕日治時期的鹿港和興派出所宿舍，打造彰化第1處青創基地，9家特色業者進駐，合約去年底到期後，7家業者已搬離，還有2家今天結束營業，業者不滿縣府沒有配套，擔心未來成為蚊子館。彰化縣青發處指出，與9家業者合約到期，經評估將委外營運，對園區管理較完善，目前正與廠商議約中。

曾經面臨拆除的和興派出所及附屬宿舍經搶救被彰化縣府列為縣定古蹟，規劃作為青年創意基地，2021年歷經3次招租完成9家業者進駐作業，並以公益換租經營，包括陶藝、農特產品、魚苗業、皮革業等。

有業者指出，合約從2021年7月到2022年12月，大部分業者投入成本裝潢，去年底拆除離去，另有兩家業者付租金直到1月底，2月開始全面停止營業，當初縣府希望將和興派出所打造為彰化版的「審計新村」，但因只有9個空間，加上位置不醒目等先天條件不好，若委外營運不順利，恐怕成為蚊子園區。

業者也說，和興青創基地在周末及假日人潮較多，有的業者必須兼顧產品產製，在設立實體店面後，發現商業模式未能成形加上縣府輔導有限，營運相當辛苦。

彰化縣府青發處長黃金樺說，和興青創基地未來的青創精神不會變，希望持續多樣性、在地性的產業能進駐，為讓園區能正常運作，已上網招標委外營運，今年1月得標業者在青創基地經營上有經驗，有助於創造人流。

黃金樺表示，全台各地青創聚落經營都不容易，和興青創園區展開時還歷經疫情，加上先天腹地較小，規模有限，需要更具行銷、品牌創造聲量，未來也會增加青年創業的培力機會，也鼓勵進駐的青創業者能夠申請縣府的青年創業獎勵補助，會有業師給予專業建議與輔導，讓事業能夠走得長遠。