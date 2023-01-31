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彰化埤頭鄉獲中央補助1億元 鄉公所新建大樓本月發包

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埤頭鄉立籃球場是機關用地，今年4月將動工興建新建辦公大樓。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉立籃球場是機關用地，今年4月將動工興建新建辦公大樓。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埤頭鄉獲中央補助1億元興建辦公行政大樓，偏逢營建業大缺工，去年找不到包商願意承做，透過各種管道拜託，總算今年元月11日發包，將重建地下一層、地上四層的新大樓，預計600個日曆天完工，最快2025年2月落成。

埤頭鄉公所現有辦公行政大樓建齡逾半世紀，如果連日下雨，鄉公所就出現「壁癌」。鄉長杜懿彩在第一任任期內發現辦公廳舍老舊，修不勝修的問題，剛好中央有經費可補助，她爭取獲核准補助1億元，卻遇上全台營建業缺工，從彰化縣拜託到台中市，連續流標5次，好不容易今年元月成功發包主體工程。

埤頭鄉公所新建辦公大樓預定今年4月動土，主體工程約需1億9千萬元，扣除中央補助1億元、縣政府補助1千萬元，鄉公所尚需自籌8千萬元，不包括辦公大樓內的軟體設施設。鄉公所踏出重建辦公廳舍的第一步，艱難的還在後頭。

鄉公所建設課表示，新建辦公大樓每一層樓地層地坪約300坪，規畫一樓約95.5坪作為鄉立公共托育中心，其餘為辦公廳舍，二樓到四樓有辦公廳舍及會議室。新建辦公大樓正門在東側，東側現有的6公尺吉祥街將改為人行步道及機車道，洽公民眾可從興安街、如意街通行。

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