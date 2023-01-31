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台中豐原慈濟宮首次辦百萬大獎擲筊祈福活動 300人進入決賽

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原慈濟宮首次辦百萬大獎擲筊祈福活動，有300人進入決賽。圖／民眾提供
豐原慈濟宮首次辦百萬大獎擲筊祈福活動，有300人進入決賽。圖／民眾提供

台中市豐原慈濟宮今年首次舉辦「武財神.賜財氣-豐原媽百萬大獎擲筊祈福」活動，大年初二開始，3200人參加，其中300人進入決賽，將在元宵節當天擲筊決定最後贏家，最大獎價值85萬元休旅車。

這次擲筊祈福活動獎品還有Gogoro、iPhone手機、Apple watch及12面金牌等大獎，全部獎項金額130多萬元；豐原慈濟宮今年首度舉辦「武財神.賜財氣-豐原媽百萬大獎擲筊祈福活動」，大年初二開始，每天有下午及晚上共2梯次，每次200個名額，民眾交500元祈福金就能當場參賽，連續擲出3個聖杯即進入決賽。

春節期間還有民眾擲出「立杯」，廟方表示，截至大年初10，約有3200人參加擲筊，約300人擲出3個聖杯，獲得進入決賽，活動將持續到元宵節前一天。

元宵節晚上，廟方將舉辦「猜燈謎」活動，透過當地葫蘆墩國小獲獎作品「豐原慈濟宮三百年風華」，以虛擬實境創新教學介紹，影片內容分享在豐原慈濟宮官網、臉書專頁，民眾可線上欣賞，到場猜燈謎。

元宵節 慈濟 金牌 台中市

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