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台中龍井圖書館明啟動耐震補強工程 服務不中斷

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市龍井3座圖書館建置自動化設備。圖／中市府提供
台中市龍井3座圖書館建置自動化設備。圖／中市府提供

台中市龍井圖書館有40年歷史，市府為有更好的閱讀環境，編列730萬元，明啟動建物耐震補強工程，加上去年底建置的RFID借書設備，可望提升海線閱讀服務。龍井區公所為讓服務不中斷，設置圖書館臨時服務處(龍井區沙田路四段255號)，民眾也可就近使用山頂、龍津圖書館。

文化局長陳佳君表示，市長盧秀燕上任後重視文教建設，推動圖書館新建和優化工程，去年購書經費更倍增至1億元，以軟硬體兼施鼓勵閱讀風氣，也推動閱讀平權理念，爭取到台電補助340萬元、市府編列48萬元，進行龍井3座圖書館空調設備汰舊工程，及建置RFID自動化設備。

文化局說明，龍井圖書館耐震補強工程除強化建物的整體結構安全外，也將同步優化1樓閱讀空間，並設置親子廁所和哺集乳室，讓民眾在圖書館內閱讀可以更加安心及舒適，預計今年9月完工。

中市圖說明，響應聯合國永續發展目標(SDGs)節能減碳目標，龍井區3座圖書館汰舊空調設備，讓閱讀空間更為節能、舒適，同時並建置RFID設備，讓民眾能快速、零接觸使用自助借還書機及手機借書APP等智能資訊設備；在後疫情時代，透過智慧便捷的閱讀服務，減少人與物的接觸，讓民眾更能安心享受閱讀。

中市圖表示，2023多元閱讀繽紛季活動持續到3月底， 2月1日起各圖書館更同步舉辦「做伙來讀冊書展」及「母語說故事」等活動。2月11日於李科永紀念圖書館「做童玩學母語」活動；2月12日於大里圖書館「人生百味講座」，歡迎民眾踴躍參與，更多活動訊息可至中市圖官網或臉書粉絲專頁查詢。

台中市龍井圖書館明啟動耐震補強工，龍井區公所為讓服務不中斷，設置圖書館臨時服務處。圖／中市府提供
台中市龍井圖書館明啟動耐震補強工，龍井區公所為讓服務不中斷，設置圖書館臨時服務處。圖／中市府提供
台中市龍井圖書館建置RFID自動化設備，讓民眾快速借書零接觸使用自助借還書機。圖／中市府提供
台中市龍井圖書館建置RFID自動化設備，讓民眾快速借書零接觸使用自助借還書機。圖／中市府提供

圖書館 文化局 疫情 台中市

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