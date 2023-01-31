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結束商場18年縱橫！57歲吳學彰去年從農 辛苦栽植萬朵香水百合含苞待放

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣（左起）員林市代會主席張國良、花農吳學彰、市長游振雄希望民眾多選購國產花卉。記者簡慧珍／攝影
彰化縣（左起）員林市代會主席張國良、花農吳學彰、市長游振雄希望民眾多選購國產花卉。記者簡慧珍／攝影

彰化員林市民吳學彰結束18年兩岸快遞業務，去年改種香水百合，種植前他到台中區農業改良場、南投等地學習技術，去（2022）年11月播種，本（1）月長出第一批花苞，剛好趕上今年香水百合售價高檔，辛苦耕耘有了開心收穫。

今天員林市長游振雄、員林市民代表會主席張國良等人，參觀吳學彰位在員林市湖水里的百合花田，對吳學彰年過半百棄商從農能有農業精緻化的成果，都豎起大拇指稱讚，游振雄不忘行銷員林市花季，冬末春初有櫻花，現在有香水百合，接下來是蜀葵與桐花，員林真是好地方。

57歲的吳學彰表示，新冠疫情期間，兩岸快遞業務急遽萎縮，他的同行大概七成結束營業，他也決定改行，在朋友介紹下投入花卉產業，利用他父親種番石榴的山坡地果園種香水百合，前年申請審查水土保持，市公所和市民代表會獲知他改行種花，為員林市再添一項農產品，都給予高度支持，去年通過審查水保。

員林市湖水里雖在百果山麓，緯度不高，天氣不夠涼冷，吳學彰計畫入冬到初春種香水百合，其餘季節休耕培養地力，湖水里花田休耕期他到南投等緯度較高、氣溫較低的地方跟朋友一起種花。

吳學彰的香水百合花田約2.8分地，種植3萬多顆荷蘭進口的羅賓娜、大連這兩種百合花球莖，目前百合花亭亭玉立且含苞待放。今年香水百合花價攀升，新春期間每把5支要價600元至1100元，花東地區加上運費，喊到每束1500元，吳學彰感謝上天眷顧和市公所、市代會、農業界朋友幫忙，讓他趕上好價錢。

員林 游振雄 彰化

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