台中燒肉店濃煙燻人惹民怨 一個月曾遭陳情18次

疫情趨緩，餐飲商機復甦，婚宴也恢復舉行，不過鄰近住戶飽受油煙異味，引發民怨。台中市列管174家大型餐飲業者，去年共開罰4家，以婚宴會館為主。中市府去年稽查231家次中小型餐飲業者，其中，南屯區一家日式燒肉店，鄰近住商大樓，因燒烤油煙濃嗆，一個月曾被陳情18次，環保局到場採樣，異味檢測超標，依違反空汙法開罰19.5萬元，經輔導業者增設防制設備及調整油煙防制設備位置，減少油煙異味，就此未接獲陳情。

台中市餐飲業多設於人口密集的住商混合區，加上最近餐飲業景氣復甦，油煙異味若未妥善處理，恐引發民怨。台中市南屯區開業1年多的日式燒肉店，生意絡繹不絕，但鄰近住商大樓，燒烤油煙異味濃厚，引來附近住戶不滿，導致曾一個月陳情高達18次。

環保局接獲陳情，到場透過科學儀器檢測空氣汙染物排放狀況，結果異味檢測超標，依違反空汙法開罰19.5萬元，經輔導業者安裝專門過濾油煙的靜電機，以及去除異味活性碳等設備，並安排員工每日監控設備運作，定期自主管理維護保養頻率，未再有陳情案發生。

此外，中央修訂「餐飲業空氣汙染防制設施管理辦法」，針對營業面積1000平方公尺或300席以上餐飲業者，得納管餐廳油煙，油煙超標業者，自去年2月1日起開罰。台中市共列管174家大型餐飲業者，去年共稽查143家次，查獲4家餐飲業者違反規定，共開罰75萬元。

環保局表示，4家違規業者以婚宴會館為主，有家大型婚宴會館前年3月稽查，發現未設置油煙處理設備，去年5月再查仍未改善，依法開罰22.5萬元；另有家婚宴會館雖設有上吸式集氣罩，但因吸力不足同樣挨罰。

環保局長陳宏益說，台中市設立餐飲油煙異味查核作業指引，過去以人力鑑定，至少需動用8名人力，且要耗費3小時，改以科學儀器判定，省時又減少人力，去年針對餐飲油煙異味陳情案，較前年整體下降幅度達16.07%，並有80家次改善案例，已有初步成效。