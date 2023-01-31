芬園百年迎天公 新爐主感動：27年前阿公也是爐主

彰化芬園鄉九角頭迎天公傳承至今有百年以上歷史，今年由縣庄角交接給大埔角，舊爐主為縣庄角郭子豪、副爐主為張聖科，交接新任爐主為大埔角葉豐樑、副爐主為李沅龍，縣府指出，將協助讓這項活動申請列為無形文化資產，讓優良的傳統文化精神能夠代代相傳。

彰化縣長王惠美、芬園天公會長陳信雄及與會貴賓今天共同見證交接，繞境隨香善信數千人，場面相當浩大。王惠美說，芬園鄉九角頭迎天公是地方重要信仰活動，由九個角頭輪流擔任爐主，新接任的理事長葉豐樑在27年前是他的阿公擔任爐主，27年後由他接手新任爐主，更具傳承的意義。

葉豐樑表示，芬園百年迎天公每9年才會有一次輪值到筊杯的機會，一個角頭看有幾個村，如有3個村落，這個角頭必須是27年才有機會再輪到，而27年前是他的阿公擔任爐主，27年後也就是今年由他接手擔任爐主非常高興，希望藉由這項有意義的活動保佑大家身體健康、平安賺大錢。