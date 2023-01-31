台中市政府二月舉辦系列徵才 鼎泰豐等提供1400職缺

為了讓家庭旅遊有更優質的休憩環境，去年年末「臺中公園智選假日飯店」將部分房型翻修，並新增家庭房，不論是親子旅遊或是帶爸媽出遊，帶來更為舒適愜意的住宿體驗，適合全家人一同出遊，共度歡樂假期。

2023-01-31 08:01