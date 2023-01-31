台中市政府二月舉辦系列徵才 鼎泰豐等提供1400職缺
年後想找新工作嗎？台中市政府為協助市民順利就業、廠商尋覓好人才，2月將舉辦「富市台中 就業成功」系列徵才活動，邀請鼎泰豐、味全食品、梧棲行旅等40家次廠商，辦理20場徵才活動，提供1400個優質職缺，歡迎求職民眾踴躍參加。
勞工局長張大春說，隨疫情趨緩，旅遊消費活動熱絡，台中市餐飲、服務業等漸釋出職缺迎接商機，勞工局因此特別邀請餐飲、旅宿業廠商參加徵才活
動，包含知名砂鍋粥餐廳「十二月」、海線親子旅館「梧棲行旅」等優質廠商，其中知名中式連鎖餐廳「鼎泰豐」也釋出薪資5萬5千元料理廚師職缺。另外，勞工局也開發230個不限學經歷職缺，協助市民朋友順利就業。
張大春說，市長盧秀燕重視市民就業議題，積極推動「台中富市3」經濟策略，帶領市府團隊招商引資、強力媒合市民就業，依經濟部最新統計，台中市11項經濟指標全國第一，企業在台中累計投資金額也高達2兆656億元，帶動城市發展，提供多元就業機會。
台中市就業服務處說，接下來2月8日將在梧棲區公所辦理徵才，邀請10家廠商釋出200個職缺；2月17日在台中就業服務站辦理徵才，邀請8家廠商釋出460個職缺；2月22日於經濟部加工出口區管理處台中分處辦理潭子科技產業園區徵才，邀請6家廠商釋出150個職缺，詳情可至台中市就業服務處官網查詢，或洽（04）22289111分機36100。
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