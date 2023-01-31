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台中東勢新丁粄節歡慶踩街 東勢警分局將加強交通疏導

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中東勢新丁粄節歡慶踩街，東勢警分局將加強交通疏導措施。圖／台中市客委會提供
台中東勢新丁粄節歡慶踩街，東勢警分局將加強交通疏導措施。圖／台中市客委會提供

客家庄重大年度盛事「新丁粄節」2月4日和5日將在台中市東勢區舉行，東勢警分局表示，依往年「新丁粄節」踩街交通特性，這次活動路線從東勢國小出發，行經東勢區三民街、中山路等路段，最終至東勢客家文化園區集結展演。為維持踩街活動交通安全及順暢，東勢分局針對周邊道路有疏導措施，管制時間為2月4日下午2點到5點，請民眾配合改道行駛。

東勢警分局呼籲，活動期間多利用接駁車，這次活動接駁車於2月4日及5日每天上午9點起至晚上9點止行駛，中午12點至1點、下午5點到6點停駛，由東勢河濱公園停車場單輛單向巡迴出發，沿途停靠東勢河濱公園、第一橫街與文化街口、三民街與第三橫街口、三民街與中山路口、豐勢路與文化街口，方便民眾往來活動會場。

或可至東勢區東勢立體綜合停車場、東勢客家文化園區停車場、園區旁臨時停車場、東勢停七停車場、東勢河濱公園等停車處所停車後，可輕鬆步行至活動會場。

交通疏導規劃重點以踩街隊伍行經路線為主，東勢警分局表示，活動期間除由員警及義交定點管制外，並以機車巡邏方式機動交通疏導，隨時透過警廣提供即時路況供用路人行車參考。

停車場 新丁粄 客家文化

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