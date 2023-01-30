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中台灣燈會2月4日登場 中市府籲搭大眾運輸工具

中央社／ 台中30日電

2023年中台灣元宵燈會「幸福台中」活動，將在2月4日至12日於水湳中央公園登場；台中市政府交通局呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往，民眾也可透過「台中交通網」APP查詢相關交通資訊。

交通局今天發布新聞稿表示，今年元宵燈會於中央公園舉辦，主燈是10公尺高的「幸福台中Happy兔」，除主燈外還有6大主題燈區、11款兔子、逾30座燈組、多元聚客活動及「Park兔」文創特色市集等。

交通局長葉昭甫表示，水湳中央公園周邊有許多公車路線行經，包括8、6（副）、25、88、157（繞、延）、355延、525、529、綠4共9條公車路線，活動期間將協調客運業者配合加密班次。

此外，預期假日賞燈人潮踴躍，活動期間4個週末（2/4、2/5、2/11、2/12），交通局提供「市政府線」及「松竹線」2條免費接駁路線，各接駁站前往會場的發車時間為下午4時至晚間8時；回程發車時間為晚上7時至晚間10時30分，班距約15分鐘一班車，坐滿即開。

假日期間，搭乘高鐵的民眾可在台中站下車後，轉乘捷運至市政府站依循現場指標搭乘「市政府線」接駁車至燈會；搭乘台鐵的民眾可在松竹車站下車後，出站依循指標搭乘「松竹線」接駁車至燈會。

至於搭配捷運，葉昭甫指出，遊客可搭乘捷運綠線至「文華高中站」或「文心櫻花站」，捷運站出站後經步行甘肅路即可抵達中央公園燈區。

針對自行開車的民眾，葉昭甫建議，可將車輛停放於捷運綠線沿線各站周邊停車場，再透過「捷運+步行」、假日還能利用「捷運+接駁車」方式前往燈區，交通局也在台中交通網手機APP新增「燈會專區」，可查看燈會交通資訊，或查詢捷運周邊停車場名稱及顯示剩餘車格，可多加利用。

捷運 燈會 元宵

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